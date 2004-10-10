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۱۹ مهر ۱۳۸۳، ۱۲:۳۲

عضو كميته تحقيق مجلس در گفتگو با"مهر" پيشنهاد كرد:

ناظراني از سوي مجلس بر برگزاري آزمونهاي سراسري نظارت كند

عضو كميته تحقيق مجلس از تخلفات آزمون دستياري تخصصي پزشكي گفت: بايد در خصوص نظارت بر چگونگي برگزاري امتحانات مهم و سراسري نظير آزمون هاي سيستم پزشكي، ناظراني از مجلس وجود داشته باشند تا از بروز هر گونه مشكل در برگزاري اين امتحانات جلوگيري شود.

دكتر سيد علي رياض در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر افزود: اين هيئت نظارت براي جلوگيري از هرگونه شك و شبهه در برگزاري آزمون هاي مهم به ويژه آزمون هاي سيستم پزشكي نظارت خواهد كرد.

وي اظهار داشت : اعضاي كميته تحقيق مجلس در خصوص تخلفات آزمون دستياري تخصصي همچنان به تشكيل گروه ناظر بر  امتحانات و آزمون هاي مهم از سوي مجلس اصرار دارند  ، چون اين پيشنهاد بسيار خوبي براي جلوگيري از اين اتفاقات است و مي تواند به دولت، مسئولان امر در وزار ت بهداشت و درمان و برگزاركنندگان اين آزمون ها كمك بسياري كند چون برگزاري امتحانات سيستم پزشكي سطح هاي مختلفي دارد و اين  امرمي تواند از ايجاد شك و ترديدها در زمنيه برگزاري اين آزمونها جلوگيري كند.

عضو كميته تحقيق مجلس از تخلفات آزمون دستياري پزشكي گفت: امروز پس از تشكيل جلسه بررسي پرونده تخلفات آزمون دستياري تخصصي پزشكي توسط اعضاي كميسيون اصل 90 مجلس و اعلام نظر در خصوص اين پرونده با توجه به پاسخگويي مسئولان در وزارت بهداشت و درمان مبني بر رد بودن هر گونه شك و شبهه درباره چگونگي برگزاري اين امتحان، اين پشنهاد مي تواند در مناسب برگزارشدن امتحانات موثر باشد.

وي افزود: به موجب اين طرح پيشنهادي ضمن اينكه آزمون ها به طور متمركز برگزار خواهد شد، هيئت نظارت با حضور ناظريني از مجلس، قوه قضاييه و نماينده وزارت بهداشت و درمان بر روند برگزاري امتحانات، صندوق ذخيره سئوالات  و نحوه تكثير اوراق نظارت خواهند كرد.

کد مطلب 119547

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