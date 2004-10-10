ناظراني از سوي مجلس بر برگزاري آزمونهاي سراسري نظارت كند

دكتر سيد علي رياض در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر افزود: اين هيئت نظارت براي جلوگيري از هرگونه شك و شبهه در برگزاري آزمون هاي مهم به ويژه آزمون هاي سيستم پزشكي نظارت خواهد كرد.

وي اظهار داشت : اعضاي كميته تحقيق مجلس در خصوص تخلفات آزمون دستياري تخصصي همچنان به تشكيل گروه ناظر بر امتحانات و آزمون هاي مهم از سوي مجلس اصرار دارند ، چون اين پيشنهاد بسيار خوبي براي جلوگيري از اين اتفاقات است و مي تواند به دولت، مسئولان امر در وزار ت بهداشت و درمان و برگزاركنندگان اين آزمون ها كمك بسياري كند چون برگزاري امتحانات سيستم پزشكي سطح هاي مختلفي دارد و اين امرمي تواند از ايجاد شك و ترديدها در زمنيه برگزاري اين آزمونها جلوگيري كند.

عضو كميته تحقيق مجلس از تخلفات آزمون دستياري پزشكي گفت: امروز پس از تشكيل جلسه بررسي پرونده تخلفات آزمون دستياري تخصصي پزشكي توسط اعضاي كميسيون اصل 90 مجلس و اعلام نظر در خصوص اين پرونده با توجه به پاسخگويي مسئولان در وزارت بهداشت و درمان مبني بر رد بودن هر گونه شك و شبهه درباره چگونگي برگزاري اين امتحان، اين پشنهاد مي تواند در مناسب برگزارشدن امتحانات موثر باشد.

وي افزود: به موجب اين طرح پيشنهادي ضمن اينكه آزمون ها به طور متمركز برگزار خواهد شد، هيئت نظارت با حضور ناظريني از مجلس، قوه قضاييه و نماينده وزارت بهداشت و درمان بر روند برگزاري امتحانات، صندوق ذخيره سئوالات و نحوه تكثير اوراق نظارت خواهند كرد.