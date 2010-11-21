به گزارش خبرنگار مهر در قم، در این نمایشگاه که از سوی کانون هابیلیان (خانواده 16 هزار شهید ترور کشور) و به منظور شناخت، تبیین و روشنگری در مورد جریانات منافقانه جدید و قدیم برگزار میشود شرح مبسوطی از ویژگیهای نفاق قدیم و نفاق جدید در معرض نمایش عموم قرار گرفت.
بر اساس این گزارش، ایجاد تعامل با اساتید حوزه و دانشگاه، برگزاری کارگاههای هماندیشی و تضارب آرا و نشستهای تخصصی با حضور کارشناسان در مورد جریانهای نفاق جدید و قدیم و نمایش فیلم و تصاویر متعدد از ماهیت نفاق، از جمله دیگر بخشهای این نمایشگاه است.
این نمایشگاه از ۲۹ آبان ماه تا ۹ آذر، همه روزه صبح و عصر در محل مجتمع امام خمینی(ره) جنب گلزار شهدای قم دایر است.
کانون هابیلیان تاکنون در طول ۴ سال اخیر بیش از ۶۰ نمایشگاه با مضمون شناسایی و کالبدشکافی جریان نفاق در دانشگاهها و مراکز علمی کشور برگزار کرده است.
حمله تروریستی 11 سپتامبر 2001 میلادی و موارد مشابه آن ضرورت و فصل جدیدی در مبارزه با تروریسم را در ساختار سازمان ملل متحد پدید آورد. جمهوری اسلامی ایران تاکنون 18 بار ناعادلانه در شورای حقوق بشر به عنوان دفاع از تروریسم متهم شده است. تاکنون 16 هزار انسان بیگناه قربانی ترور شدهاند که خود سند محکمی بر قربانی تروریسم بودن ایران است و 12 هزار نفر از این شهدا توسط گروهک تروریستی منافقین به شهادت رسیدهاند.
میتوان از قربانیان این گروهک تروریستی، شهدای عزیز محراب، شهدای 7 تیر، 8 شهریور، شهید صیاد شیرازی، شهید لاجوردی و هزاران انسان بی دفاع و بی گناه از کودک شیرخواره تا پیرمرد 80 ساله و... نام برد.
قم - خبرگزاری مهر: به همت تشکل مردم نهاد خانواده 16 هزار شهید ترور کشور، نمایشگاه جریان شناسی نفاق قدیم و جدید در قم آغاز بکار کرد.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، در این نمایشگاه که از سوی کانون هابیلیان (خانواده 16 هزار شهید ترور کشور) و به منظور شناخت، تبیین و روشنگری در مورد جریانات منافقانه جدید و قدیم برگزار میشود شرح مبسوطی از ویژگیهای نفاق قدیم و نفاق جدید در معرض نمایش عموم قرار گرفت.
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