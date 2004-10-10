حمله موشكي به ساختمان وزارت نفت عراق 4 كشته برجاي گذاشت

به گزارش خبرگزاري مهربه نقل ازخبرگزاري رويترز، اين منابع با اعلام اينكه اين حمله ساعت 20/7 دقيقه به وقت محلي روي داد،اعلام كردند: براثراصابت يك فروند راكت درمقابل ساختمان وزارت نفت دربغداد، چهار تن كشته و دو تن ديگر نيز زخمي شدند.

اين منابع با اشاره به انتقال اجساد مجروحان و كشته هاي اين حادثه به بيمارستان اعلام كردند : پس از انفجار نيروهاي پليس عراقي محل انفجاررامحاصره كرده و تدابير امنيتي شديدي به اجرا گذاشتند.

شدت انفجار به حدي بود كه خساراتي را نيزبه هشت خودروي پارك شده درمقابل ساختمان وزارت نفت وارد ساخت اما هنوز پليس عراق نتوانسته نوع راكت و يا گلوله خمپاره شليك شده را مشخص نمايد.

خبرديگراينكه پليس عراق از ربوده شدن يك راننده ترك وزخمي شدن يك تن ديگر بدست گروگانگيران در شمال بغداد خبر داد.

به گفته پليس عراق، گروگان گيران روز گذشته يك تانكرحامل سوخت بنزين درجاده بيجي واقع در 180 كيلومتري بغداد پايتخت را مورد حمله قرارداده ويك راننده ترك را به گروگان گرفته و يك تن را زخمي كردند.