4660 بنگاه‌ زودبازده در همدان یارانه دریافت کردند

مسعود اقلامی در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان افزود: تاکنون مبلغ 71 میلیارد و 20 میلیون ریال به بنگاههای اقتصادی زودبازده و کارآفرین بهرهبرداری شده در استان همدان، یارانه پرداخت شده است.
وی افزود: این یارانه توسط صندوق مهر امام رضا (ع) و بانکهای ملت و صادرات پرداخت شده است.
مدیرکل کار و امور اجتماعی همدان تسریع در پرداخت یارانه به طرحهایی که به بهرهبرداری میرسند را خواستار شد و اظهار داشت: مجریان بنگاههای اقتصادی به بهرهبرداری رسیده که طرح آنها در سالهای 85 و 86 و 87 عقد قرارداد شده هر چه سریعتر با مراجعه به دستگاههای اجرایی مربوطه نسبت به تکمیل فرمهای مورد نیاز اقدام کنند.
مدیرکل کار و امور اجتماعی استان همدان از انعقاد قرارداد 370 میلیارد ریال تسهیلات در سه ماه گذشته در بانکهای ملی، کشاورزی و صنعت و معدن خبر داد و خاطرنشان کرد: این مبلغ برای 38 طرح اختصاص یافته که پیشبینی میشود زمینه اشتغال 617 نفر را فراهم کنند.
