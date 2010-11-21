بخش عظیمی از پروژه مسکن مهر در دهه فجر امسال بهره برداری می شود

حسینعلی معروفی در حاشیه بازدید از پروژه های مسکن مهر طبس در گفتگو با خبرنگار مهر در یزد اظهار داشت: اکثر پروژه ‌های مسکن مهر استانهای کشور اجرایی شده و اکنون در مرحله اسکلت و سفتکاری است.

وی عنوان کرد: هم ‌اکنون در سطح کشور و در شهرهای دارای بیش از 25 هزار نفر جمعیت، در مرحله نخست حدود 140 هزار واحد مسکن مهر به بهره ‌برداری رسیده است و در مرحله بعدی، سایر واحدها نیز تکمیل شده و به تدریج به بهره ‌برداری خواهد رسید.

افزایش میزان آورده متقاضیان مسکن مهر سرعت پروژه را دو چندان می کند

معروفی، روند احداث مسکن مهر در سطح کشور را مطلوب ارزیابی کرد و بیان داشت: با توجه به اینکه اعتبارات بانکی به موقع پرداخت شده و در دسترس متقاضیان قرار می ‌گیرد، چنانچه متقاضیان نیز همت کرده و آورده خود را افزایش دهند، به طور قطع عملیات اجرایی این پروژه تا میزان قابل توجهی سرعت خواهد یافت.

وی بیان داشت: در شهر طبس تعداد هزار و 200 واحد مسکن مهر در دست اجراست که حدود 900 واحد آن در مرحله اسکلت و سفتکاری قرار دارد و در صورتی ‌که تا دهه فجر سال جاری، حدود هزار واحد تکمیل و آماده بهره ‌برداری شود، شخص رئیس جمهور و مقامات کشوری برای افتتاح آن، در این شهر حضور خواهند یافت.

مهمترین مشکل پیش روی مسکن مهر طبس کمبود کارگر است

معروفی یکی از اصلی ترین مشکلات روند اجرای مسکن مهر در شهرستان طبس و برخی دیگر از شهرهای کشور را کمبود کارگر اعلام کرد.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه بسیاری از کارگران مناطق سردسیر کشور، در آن شرایط قادر به کار نیستند، می ‌توان زمینه جذب و انتقال آنان به طبس که دارای فصل کاری مطلوبی است را فراهم کرد که در این زمینه برنامه‌ ریزی لازم صورت خواهد گرفت.