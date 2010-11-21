مطبوعات باید اشتغال گلستان را جدی پیگیری کنند

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، جواد قناعت صبح یکشنبه در نشست استانداری از اشتغال به عنوان یکی از پنج اولویت کاری دولت در سال‌جاری یاد کرد و افزود: باید استان گلستان در رقابت بین استان‌ها جایگاه مناسبی برای خود تعریف کند.

وی اظهار داشت: اداره کل تعاون مکلف است در راه‌اندازی سامانه بیکاران با سرعت بیشتری اقدام کند و با برقراری ارتباط بر خط و به روز شدن سامانه هم‌پوشانی‌ها حذف شود.

استاندار گلستان تصریح کرد: کمیته امداد امام خمینی (ره) یکی از دستگاه‌هایی است که توانسته به 100 درصد تعهد اشتغال خود عمل کند.

وی از ایجاد اشتغال نیز به عنوان توشه سرای دیگر یاد کرد که وقت و انرژی مدیران را به خود اختصاص داده است.

استاندار گلستان تاکید کرد: زمان اعطای تسهیلات زودبازده 202 میلیارد تومانی از سوی بانک ملی استان گلستان تا پایان آذر ماه تمدید شد.

وی از بررسی گروه نظارت و بازرسی خبر داد و افزود: نزدیک به 90 درصد بررسی‌ها نشان از عملکرد خوب دستگاه‌ها دارد که در این بین فقط چهار دستگاه وضعیت خوبی نداشته که نیاز است چهار ماهه انتهایی سال را به جد به جبران این نقیصه اختصاص دهند.