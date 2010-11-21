آب سیاه دومین علت نابینایی غیرقابل برگشت است

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر زهره بهروزی با بیان اینکه پس از دستیابی به نتایج این بررسی می‌توان میزان شیوع گلوکوم را در کشور تخمین زد، اظهار کرد: آب سیاه، دومین علت کوری غیرقابل برگشت در دنیاست؛ چرا که در این بیماری، افزایش فشار داخل چشم موجب تخریب سرعصب بینایی می‌شود.

وی با بیان اینکه در فرد مبتلا به آب سیاه میدان بینایی به تدریج محدودتر می‌شود، افزود: به علت سیر پنهان این بیماری، جز در موارد خاص، هیچ مریضی با شکایت از کاهش میدان بینایی و ابتلا به آب سیاه به پزشک مراجعه نمی‌کند.

مسئول سمپوزیوم تشخیص و درمان گلوکوم در بیستمین کنگره سراسری چشم پزشکی ایران ادامه داد: بیماری در مراحل اولیه با دارو، لیزر و حتی جراحی درمان می‌شود اما باید به یاد داشت که بررسی وضعیت بینایی دیگر اعضای خانواده فرد مبتلا برای تشخیص زود هنگام کاملا ضروری است.

بهروزی؛ سن بالا، سابقه فامیلی ابتلا به آب سیاه، دیابت، بیماریهای قلب و عروق و سابقه ضربه ‌های وارد به چشم را از عوامل خطر در ایجاد افزایش احتمال بروز آب سیاه برشمرد و توصیه کرد: افراد بالای 40 سال باید سالیانه برای اندازه‌گیری فشار داخل چشم به مراکز و کلینیکهای درمان گلوکوم و یا متخصصان چشم مراجعه کنند.

وی ادامه داد: مصرف طولانی مدت کورتون نیز افزایش فشار داخل چشم و تخریب سر عصب بینایی را سبب می‌شود، از این‌رو خطر ابتلا به آب سیاه در مصرف‌کنندگان داروهای کورتونی بیشتر است.

بهروزی با بیان اینکه نوزادان هم در معرض ابتلا به آب سیاه مادرزادی هستند، افزود: کدورت قرنیه، اشک‌ریزش، ترس از نورو بزرگی چشم از نشانه‌های ابتلا به آب سیاه مادرزادی است.

وی توضیح داد: قطر قرنیه طبیعی در کودکان 10 تا 11 میلیمتر است در حالی که در کودکان مبتلا به گلوکوم مادرزادی این میزان به 18 میلیمتر می‌رسد که به علت بی اطلاعی و ناآگاهی برخی والدین از این عارضه به عنوان "نظر کرده" تعبیر و آن را پنهان می‌کنند.

این فوق تخصص گلوکوم با بیان اینکه آب سیاه بیماری‌ای ارثی است، بنابراین براثر ازدواج‌های خویشاوندی و بیشتر در مناطق روستایی شیوع دارد، گفت: گلوکوم شامل مجموعه‌ای از علایم با پیچیدگی‌های خاصی است.

عضو هیئت علمی بیستمین کنگره سراسری چشم پزشکی ایران با بیان اینکه امروزه با استفاده از دستگاه‌های تشخیصی مدرن می‌توان پیش از آغاز تخریب سر عصب بینایی، متوجه شروع بیماری آب سیاه شد، گفت: مشکل عمده آشنا نبودن خانواده‌ها با این بیماری است.

به گفته وی، هم‌اکنون کمتر از 50 فوق تخصص گلوکوم در کشور فعالیت می‌کنند که البته شناسایی و تشخیص اولیه بیماری توسط چشم‌پزشک عمومی هم امکانپذیر است.

بیستمین کنگره سراسری چشم پزشکی ایران 8 تا 11 آذر با حضوراستادان و چشم پزشکان کشور و مهمانان خارجی در دانشگاه شهید بهشتی تهران برگزار می‌شود.