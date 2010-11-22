80 سال است به گردشگری ایران نگاه تخصصی نشده است

علیرضا ایزدی در گفتگو با خبرنگار مهر در یاسوج، افزود: باید به مقوله گردشگری در کشور نگاهی علمی و دانشگاهی داشت زیرا اکنون نگاههای سنتی و تجربی کارایی لازم را ندارند.

وی اظهار داشت: در خصوص فرهنگ گردشگری نیز ضعف هایی وجود دارد و ما هنوز نتوانسته ایم مهماندار و پیشخدمت خوب تربیت کنیم.

ایزدی نخستین گام برای تقویت و توسعه میراث فرهنگی و گردشگری را آموزش و فرهنگسازی عنوان کرد و بیان داشت: با نگاه تخصصی به گردشگری و تشکیل اتاق فکر و استفاده از نظریات کارشناسان این عرصه می توان شاهد رشد فرهنگ گردشگری باشیم.

وی همچنین بر استفاده از شیوه های نوین تبلیغاتی در امر گردشگری تاکید کرد و گفت: هم اکنون شیوه های قدیمی تبلیغ از جمله چاپ پوستر، کارت و نقشه و ... منسوخ شده است.

ایزدی با اشاره به رشد جایگاه میراث فرهنگی در طی سالهای اخیر گفت: در چشم انداز 1404 به دنبال سهم 20 میلیونی از بازار گردشگری هستیم که سهم کهگیلویه و بویراحمد از این میزان، نیم درصد می باشد.

وی بیان کرد: با تحقق این میزان چیزی حدود یک هزار نفر گردشگر از این استان دیدن می کنند که طی آن 10 میلیون دلار عاید استان می شود.

ایزدی همچنین نگاه تخصصی رسانه ها به بخش گردشگری را ضروری عنوان کرد و یادآور شد: با انتقادات سازنده نیز می توان به شکوفایی در این بخش دست یافت.

