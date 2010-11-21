سهمیه بنزین خودروها امشب واریز می شود/ احتمال تغییر قیمت بنزین در آذر

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رویانیان امروز در جمع خبرنگاران گفت: سهمیه بنزین خودروها و موتورسیکلت‌ها برای آذرماه درپی درخواست ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت و کارگروه حمل و نقل از رئیس جمهور ثابت در نظر گرفته شد.

رئیس ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت با اعلام اینکه در آذرماه سالجاری 60 لیتر بنزین با نرخ یارانه ای 100 تومان به خودروهای شخصی اختصاص می یابد، تصریح کرد: همچنین برای آذرماه ماهانه 25 لیتر بنزین برای موتورسیکلتها اختصاص یافته است.

مشاور رئیس جمهور با تاکید بر اینکه سهمیه تمامی خودروهای عمومی، دوگانه سوز و یگانه سوز در آذرماه هیچ گونه تغییری نسبت به ماه جاری ندارد، بیان کرد: این سهمیه از ساعت 24 امشب به کارت هوشمند سوخت خودروها واریز می شود.

این مقام مسئول همچنین از احتمال اعمال تغییراتی در قیمت و نحوه عرضه بنزین مطابق با اجرای قانون هدفمندی یارانه ها در آذرماه خبر داد و افزود: در صورت اعمال هر گونه تغییر موجودی بنزین ذخیره سازی در کارت هوشمند خودروها با قیمتهای یارانه ای فعلی ( 100 تومان) عرضه خواهد شد.

سهمیه سواری های بنزینی و دوگانه سوز شخصی ماهیانه 60 لیتر، موتورسیکلت ها 25 لیتر، تاکسی بنزینی 500 لیتر، دوگانه سوز و ال پی جی سوز 200 لیتر، آژانس (بنزینی 300 لیتر)، دوگانه سوز و ال پی جی سوز 200 لیتر، است، همچنین سهمیه بنزین مسافربر شخصی دوگانه سوز و ال پی جی سوز نیز 200 لیتر است.



وانت بنزینی نوع ماهیانه 200 لیتر، وانت دوگانه سوز 100 لیتر، بنزینی نوع دو 400 لیتر و دوگانه سوز نوع دو نیز 200 لیتر است. همچنین کامیون و کامیونت بنزینی نیز هم اکنون ماهیانه 400 بنزین یارانه ای خواهند داشت که در این ارتباط سهمیه خودروهای دوگانه سوز در این گروه 200 لیتر است.