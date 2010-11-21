سهمیه بنزین خودروها امشب واریز می شود/ احتمال تغییر قیمت بنزین در آذر

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رویانیان امروز در جمع خبرنگاران گفت: سهمیه بنزین خودروها و موتورسیکلتها برای آذرماه درپی درخواست ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت و کارگروه حمل و نقل از رئیس جمهور ثابت در نظر گرفته شد.
رئیس ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت با اعلام اینکه در آذرماه سالجاری 60 لیتر بنزین با نرخ یارانه ای 100 تومان به خودروهای شخصی اختصاص می یابد، تصریح کرد: همچنین برای آذرماه ماهانه 25 لیتر بنزین برای موتورسیکلتها اختصاص یافته است.
مشاور رئیس جمهور با تاکید بر اینکه سهمیه تمامی خودروهای عمومی، دوگانه سوز و یگانه سوز در آذرماه هیچ گونه تغییری نسبت به ماه جاری ندارد، بیان کرد: این سهمیه از ساعت 24 امشب به کارت هوشمند سوخت خودروها واریز می شود.
این مقام مسئول همچنین از احتمال اعمال تغییراتی در قیمت و نحوه عرضه بنزین مطابق با اجرای قانون هدفمندی یارانه ها در آذرماه خبر داد و افزود: در صورت اعمال هر گونه تغییر موجودی بنزین ذخیره سازی در کارت هوشمند خودروها با قیمتهای یارانه ای فعلی ( 100 تومان) عرضه خواهد شد.
وانت بنزینی نوع ماهیانه 200 لیتر، وانت دوگانه سوز 100 لیتر، بنزینی نوع دو 400 لیتر و دوگانه سوز نوع دو نیز 200 لیتر است. همچنین کامیون و کامیونت بنزینی نیز هم اکنون ماهیانه 400 بنزین یارانه ای خواهند داشت که در این ارتباط سهمیه خودروهای دوگانه سوز در این گروه 200 لیتر است.
در حال حاضر بیش از 17 میلیون کارت هوشمند سوخت شامل 10 میلیون و 194 هزار کارت خودرو و 6 میلیون و 725 هزار و 254 کارت هوشمند موتور سیکلت در سطح کشور فعال است.
هم اکنون قیمت هر لیتر بنزین یارانه ای 100 تومان، بنزین سوپر یارانه ای 150 تومان، بنزین نیمه یارانه ای 400 تومان و بنزین نیمه یارانه ای سوپر 550 تومان است.
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