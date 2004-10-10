امروز در تاريخ

عمليات نامنظم فتح يك :
در چنين روزي در سال 1365 ه ش عمليات نامنظم فتح يك در منطقه كركوك آغاز شد . رمز اين عمليات يا زينب كبري بود .
با تلاش رزمندگان سپاه پاسداران انقلاب اسلامي (قرارگاه رمضان)، اين عمليات منجر به انهدام چندين مركز تأسيساتي نفت و گاز و كشته شدن صدها عراقي شد.
در گذشت آيت الله ميرزا محمد حسن شيرازي :
در چنين روزي در سال 1312هجري قمري آيت الله ميرزا حسن شيرازي ، مرجع بزرگ تقليد و قهر مان جنبش تنباكو ديده از جهان فروبست .
مـيـرزا مـحـمـد حـسن بن ميرزا محمود بن محمد اسماعيل حسيني شيرازي از علماي عاليقدر شيعه در پانـزدهم جمادى الاولى سال 1230 ه ق در شيراز ديده به جهان گشود . ايشان پس از طي مقدمات علوم در حوزه هاي علميه شيراز و اصفهان به عراق رفت و در آنجا به سلك شاگردان شيخ انصاري اعلي الله مقامه الشريف در آمد . وي در سال 1291 ه ق در سامره اقامت گزيد و در آنجا به به تدريس و تعليم مشغول بود . آن فقيه فرزانه حـدود بيست و سه سال مرجع شيعيان جهان بود و در دوره علمي خويش شاگردان بسياري را تربيت كرد كه از ميان آنها مي توان به آخوند مـلا مـحمد كاظم خراسانى ، سيدمحمد كاظم طباطبائى يزدى ، حاج ميرزا حـسـيـن سـبزوارى ، سيد محمد فشاركى رضوى ، ميرزا محمد تقى شيرازى و... اشاره كرد . آن عالم رباني از خود آثار گرانبهايي به جاي نهاده است كه از ميان آنها مي توان به رسالاتي مبسوط در ابواب مختلف فقهي ، حاشيه اى بر نجاة العباد و تعليقه اى بر كتاب معاملات آقا وحيد بهبهانى اشاره كرد . شاگردان ايشان نيز بسياري از دروس ايشان را به رشته تحرير در آوردند كه منتشر شده اند . ازمهمترين وقايع زندگي اين عالم رباني واقعه تنباكو(رژي) است كه به عنوان جنبش تنباكو و سر سلسله جنبش هاي آزادي خواهانه در تاريخ معاصر ايران مشهور است . واقعه از اين قرار است كه در تابستان سال 1308 ه ق تالبوت يك سرگرد انگليسي به ناصر الدين شاه پيشنهاد امتياز انحصاري خريد و فروش توتون و تنباكو در سراسر ايران به مدت پنجاه سال را داد . شاه نيز با تشويق ديگران اين قرار داد را پذيرفت و شركت انگليسي تالبوت موظف شد سالانه خواه سود كند يا نه مبلغ 150 هزار ليره انگليسي و نيز يك چهارم سود سالانه خود را به ايران پرداخت كند . با انتشار خبر ، بسياري از علما و مردم بر آشفتند . در همين هنگام ميرزاي بزرگ با صدور فتوايي در مقابل اين دسيسه ايستاد .
متن حكم :
بـسـم اللّه الـرحمن الرحيم , اليوم استعمال تنباكو و توتون , باى نحو كان , در حكم محاربه باامام زمان صلوات اللّه و سلامه عليه است حرره الاقل محمد حسن الحسينى .
با صدور اين فتوا مردم مبارزه سياسي عليه قراداد استعماري امتياز تنباكو را يك وظيفه شرعي و تكليفي الهي دانستند و قليان ها را شكسته و توتون و تنباكو را را به آتش كشدند . ناصر الين شاه نيز مجبور شد با پردات غرامتي اين قرار داد را فسخ كند . فتواي تاريخي اين مرجع بزرگوار در تحريم تنباكو فاجعه اي را كه در سال 1309 ه ق به دست ناصر الدين شاه قاجار با واگذاري امتياز دخانيات ايران به مدت پنجاه سال در حال شكل گرفتن بود در نطفه خفه كرد .
امام خمينى (ره ) در اين باره فرمودند:آن مرحوم كه در سامره تنباكو را تحريم كرد ، براى اين كه ايران را تـقـريـبـا در اسارت گرفته بودند ، به واسطه قرار داد تنباكو و ايشان يك سطر نوشتند كه تنباكو حرام است و حتى بستگان خود آن جائر (ناصر الدين شاه ) هم و حرمسراى آن جائر ترتيب اثر دادند بـه آن فتوا و قليانها را شكستند و دربعضى جاها تنباكوهايى كه قيمت آن هم زياد بود در ميدان آوردنـد و آتـش زدنـد وشـكست دادند آن قرارداد را و لغو شد قرارداد و يك چنين چيزى و آنها ديـدنـد كـه يـك روحـانـى پـيرمرد در كنج دهى از دهات عراق يك كلمه مى نويسد و يك ملت قيام مى كند و قراردادى كه مابين شاه جائر و انگليسيها بوده است , به هم مى زند و يك قدرت اين طورى دارد او ( سخنراني امام خميني در مورخه 28/8/1359 )
سرانجام آن عالم رباني در چنين روزي در سال 1273 ه ش مصادف با بيست و چهارم شعبان 1312 ه ق رحلت كردند .
در گذشت استاد شيخ :
در چنين روزي در سال 1370هجري شمسي استاد حسين شيخ از استادان برجسته نقاشي ايراني دارفاني را وداع گفت . از او آثار متعددي به جاي مانده است كه از ميان آنها مي توان به هفت سين اشاره كرد .
آغاز اعتصاب سياسي روز نامه هاي كشور :
در چنين روزي در سال 1357 ه ش اعتصاب روزنامه هاي سياسي كشور آغاز شد . روز نامه ها در بحبوحه انقلاب اسلامي نقش مهمي را ايفا كردند و در اين زمينه با چاپ گزارش هاي افشا گرانه نقش مهمي را در سقوط رژيم پهلوي داشتند .
همزمان با اوج گيري اعتراضات مردمي و در آستانه پيروزي انقلاب اسلامي روزنامه هاي كشور نيز به اين جمع معترض پيوستند و با تعطيل كردن انتشار و شمارگان خود ، دست به اعتراض گسترده اي عليه رژيم پهلوي زدند . به همين مناسبت
تشكيل نخستين جلسه داوري بين المللي :
در چنين روزي در سال 1902 ميلادي نخستين داوري بين المللي لاهه در ديوان داوري لاهه تشكيل شد . ديوان دايمي بين المللي لاهه كه بعدها و پس از تشكيل سازمان ملل متحد به عنوان يكي از اركان سازمان ملل متحد در آمد ، نقش ويژه اي را در رفع مخاصمات و تنازعات بين المللي ميان دولت ها ايفا مي كند . رسيدگي در ديوان به شكل خاصي انجام مي پذيرد و در هر دعوا بر طبق شرايط ، داور تعيين مي شود كه معمولا شماري از داوران از سوي طرفين و سه داور نيز از سوي ديوان براي رسيدگي تعيين مي شود . دعاوي ايران و آمريكا پيرامون مسايل مالي ، پس از انقلاب اسلامي به ديوان ارجاع شد و طرفين در اين زمينه صلاحيت ديوان را محرز دانستند .
بر اساس ماده هفت منشور اركان اصلي ملل متحد عبارتست از: يك مجمع عمومي، يك شوراي امنيت، يك شوراي اقتصادي و اجتماعي، يك شوراي قيمومت، يك ديوان بينالمللي دادگستري و يك دبيرخانه . همچنين اركان فرعي كه ضروري تشخيص داده شود ممكن است بر طبق اين منشور تاسيس گردد.
روز استقلال فيجي :
فيجي در نيمكره جنوبي - غربي ، در اقيانوس آرام و در غرب جزاير تونسگا و شرق جزاير وانواتو واقع شده است . پايتخت اين كشور شهر سووا بوده و پر جمعيت ترين شهرهايش لائوتوكا ، ناندي با و نائوسوري است . بيشتر جمعيت آن را پولينزي ها ، ملانزي ها و فيجيايي ها ، دو در صد از آنان را اروپاييان و يك در صد را چيني ها تشكيل مي دهند . اكثر آنها متد يست ، بر خي هندو و اقليت نيز مسلمان اند . زبان رسمي اين كشور انگليسي است اما زبانهاي فيجي و هندي هم در آن رواج دارد . حكومت اين كشور فر مانداري كل بوده و واحد پولش دلار فيجي است . روز ملي اين كشور دهم اكتبر است . فيجي در سال 1970 ميلادي به عضويت سازمان ملل متحد در آمد .
روز ملي تايوان :
تايوان در نيمكره شمالي - شرقي در شرق آسيا و دردرياي چين شرقي واقع شده است . پايتخت آن شهر تايپه بوده و مهمترين شهرهايش عبارتند از كائو هسيونگ ، تايچونگ و كيلونگ . مردم اين كشور عمدتا زرد پوست و از تيره هان اند . آيين هاي متداول در اين كشور بوديسم ، تائوئيسم و كنفسويوس است و عده كمي نيز از آنان پيرو دين مسيحيت اند . زبان رسمي آنان چيني ماندارين بوده و زبانهاي رايج در اين كشور انگليسي و ژاپني است . روز ملي تايوان دهم اكتبر است . اين كشور در سال 1945 ميلادي به عضويت سازمان ملل متحد در آمد . چين نسبت به اين كشور ادعاي مالك دارد لذا تايوان نماينده اي در سازمان ملل ندارد وهمواره با وتوي چين مواجه شده است. آمريكا از اين اختلاف به نفع خود از طريق حمايت از تايوان در منطقه بهره مي گيرد وبه عنوان اهرم فشاراز آن عليه چين استفاده مي كند وسلا ح نيز به تايوان مي فروشد.
در گذشت رافائل :
"كله بچه اثر تازه كشف شده از رافائل "
درچنين روزي در سال1520ميلادي رافائل نقاش و مجسمه ساز و معمارايتاليايي در37سالگي درگذشت. «مدرسه آتن» عنوان مهمترين اثر اوست . نام كامل رافائل ، رافائلو سانزيو است . وي در سال1520 ميلادي در رم در گذشت . رافائل ابتدا اصول نقاشي را از پدرش آموخت و پس از مرگ مادرش براي فراگيري امهات نقاشي به شهر «پروجا» ي ايتاليا رهسپار شد . او در آنجا به شاگردي نقاش معروفي به نام «پترووانسي» در آمد . رافائل در اين سالها ابتدا نقاشي محراب كليساي فرانسسكان را به انجام رساند .او در همين دوره زماني دست به خلق ماندگارترين آثار تجسمي در حوزه هنر غرب زد . « خانواده مقدس»، «مريم بر صندلي» ، « گفتگو بر سر نان و شراب مقدس» و « باغبان زيبا» از جمله مهمترين آثار اويند .
تولد هنري كاونديش :
كاونديش فيزيكدان بر جسته انگليسي در چنين روزي در سال 1731 ميلادي به دنيا آمد . وي در رشته شيمي هم مهارت داشت . او عنصر هيدروژن را كشف كرد .
تولد بنجامين وست :
وست نقاش معروف آمريكايي در چنين روزي در سال 1738 ميلادي ديده به جهان گشود . مرگ ژنرال وولف عنوان مهمترين اثر تصويري اوست .
تولد ملكه ايزابلاي دوم :
ايزابلاي دوم ملكه اسپانيا در چنين روزي در سال 1830 ميلادي به دنيا آمد . وي بين سالهاي 1833 تا 1868 ميلادي ملكه اسپانيا بود .
تولد آلكسيس كيوي :
كيوي ، نمايشنامه نويس بر جسته فنلاندي در چنين روزي در سال 1834 ميلادي به دنياآمد . كولروو عنوان مهمترين اثر نمايشي اوست .
تولد فريد جوف نانسن :
نانسن دانشمند نروژي و يكي از كاشفان قطب شمال در چنين روزي در سال 1861 ميلادي به دنيا آمد . وي به دليل بشر دوستي جايزه نوبل 1922 را از آن خود كرد .
تولد ايوو آندريك :
آندريك نويسنده يوگسلاو در چنين روزي در سال 1892 ميلادي ديده به جهان گشود . پل روي رودخانه درينا عنوان مهمترين اثر ادبي اوست . او در سال 1961 ميلادي جايزه نوبل را از آن خود كرد .
تولد جان گرين :
گرين آهنگساز توانمند آمريكايي در چنين روزي در سال 1908 ميلادي به دنيا آمد . جسم و روح عنوان مهمترين اثر موسيقايي اوست .
تولد جيمز كلاول :
كلاول نويسنده آمريكايي در چنين روزي در سال 1924 ميلادي به دنيا امد . تاي پن و شوگان عناوين مهمترين آثار داستاني اويند .
تولد هارولد پينتر :
پينتر نمايشنامه نويس انگليسي در چنين روزي در سال 1930 ميلادي به دنيا آمد . ورود به خانه و خدمتكار عناوين مهمترين آثار ادبي اويند .
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