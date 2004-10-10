امروز در تاريخ

عمليات نامنظم فتح يك :





در چنين روزي در سال 1365 ه ش عمليات نامنظم فتح يك در منطقه كركوك آغاز شد . رمز اين عمليات يا زينب كبري بود .

با تلاش رزمندگان سپاه پاسداران انقلاب اسلامي (قرارگاه رمضان)، اين عمليات منجر به انهدام چندين مركز تأسيساتي نفت و گاز و كشته شدن صدها عراقي شد.



در گذشت آيت الله ميرزا محمد حسن شيرازي :

در چنين روزي در سال 1312هجري قمري آيت الله ميرزا حسن شيرازي ، مرجع بزرگ تقليد و قهر مان جنبش تنباكو ديده از جهان فروبست .

مـيـرزا مـحـمـد حـسن بن ميرزا محمود بن محمد اسماعيل حسيني شيرازي از علماي عاليقدر شيعه در پانـزدهم جمادى الاولى سال 1230 ه ق در شيراز ديده به جهان گشود . ايشان پس از طي مقدمات علوم در حوزه هاي علميه شيراز و اصفهان به عراق رفت و در آنجا به سلك شاگردان شيخ انصاري اعلي الله مقامه الشريف در آمد . وي در سال 1291 ه ق در سامره اقامت گزيد و در آنجا به به تدريس و تعليم مشغول بود . آن فقيه فرزانه حـدود بيست و سه سال مرجع شيعيان جهان بود و در دوره علمي خويش شاگردان بسياري را تربيت كرد كه از ميان آنها مي توان به آخوند مـلا مـحمد كاظم خراسانى ، سيدمحمد كاظم طباطبائى يزدى ، حاج ميرزا حـسـيـن سـبزوارى ، سيد محمد فشاركى رضوى ، ميرزا محمد تقى شيرازى و... اشاره كرد . آن عالم رباني از خود آثار گرانبهايي به جاي نهاده است كه از ميان آنها مي توان به رسالاتي مبسوط در ابواب مختلف فقهي ، حاشيه اى بر نجاة العباد و تعليقه اى بر كتاب معاملات آقا وحيد بهبهانى اشاره كرد . شاگردان ايشان نيز بسياري از دروس ايشان را به رشته تحرير در آوردند كه منتشر شده اند . ازمهمترين وقايع زندگي اين عالم رباني واقعه تنباكو(رژي) است كه به عنوان جنبش تنباكو و سر سلسله جنبش هاي آزادي خواهانه در تاريخ معاصر ايران مشهور است . واقعه از اين قرار است كه در تابستان سال 1308 ه ق تالبوت يك سرگرد انگليسي به ناصر الدين شاه پيشنهاد امتياز انحصاري خريد و فروش توتون و تنباكو در سراسر ايران به مدت پنجاه سال را داد . شاه نيز با تشويق ديگران اين قرار داد را پذيرفت و شركت انگليسي تالبوت موظف شد سالانه خواه سود كند يا نه مبلغ 150 هزار ليره انگليسي و نيز يك چهارم سود سالانه خود را به ايران پرداخت كند . با انتشار خبر ، بسياري از علما و مردم بر آشفتند . در همين هنگام ميرزاي بزرگ با صدور فتوايي در مقابل اين دسيسه ايستاد .





متن حكم :

بـسـم اللّه الـرحمن الرحيم , اليوم استعمال تنباكو و توتون , باى نحو كان , در حكم محاربه باامام زمان صلوات اللّه و سلامه عليه است حرره الاقل محمد حسن الحسينى .



با صدور اين فتوا مردم مبارزه سياسي عليه قراداد استعماري امتياز تنباكو را يك وظيفه شرعي و تكليفي الهي دانستند و قليان ها را شكسته و توتون و تنباكو را را به آتش كشدند . ناصر الين شاه نيز مجبور شد با پردات غرامتي اين قرار داد را فسخ كند . فتواي تاريخي اين مرجع بزرگوار در تحريم تنباكو فاجعه اي را كه در سال 1309 ه ق به دست ناصر الدين شاه قاجار با واگذاري امتياز دخانيات ايران به مدت پنجاه سال در حال شكل گرفتن بود در نطفه خفه كرد .

امام خمينى (ره ) در اين باره فرمودند:آن مرحوم كه در سامره تنباكو را تحريم كرد ، براى اين كه ايران را تـقـريـبـا در اسارت گرفته بودند ، به واسطه قرار داد تنباكو و ايشان يك سطر نوشتند كه تنباكو حرام است و حتى بستگان خود آن جائر (ناصر الدين شاه ) هم و حرمسراى آن جائر ترتيب اثر دادند بـه آن فتوا و قليانها را شكستند و دربعضى جاها تنباكوهايى كه قيمت آن هم زياد بود در ميدان آوردنـد و آتـش زدنـد وشـكست دادند آن قرارداد را و لغو شد قرارداد و يك چنين چيزى و آنها ديـدنـد كـه يـك روحـانـى پـيرمرد در كنج دهى از دهات عراق يك كلمه مى نويسد و يك ملت قيام مى كند و قراردادى كه مابين شاه جائر و انگليسيها بوده است , به هم مى زند و يك قدرت اين طورى دارد او ( سخنراني امام خميني در مورخه 28/8/1359 )

سرانجام آن عالم رباني در چنين روزي در سال 1273 ه ش مصادف با بيست و چهارم شعبان 1312 ه ق رحلت كردند .



در گذشت استاد شيخ :

در چنين روزي در سال 1370هجري شمسي استاد حسين شيخ از استادان برجسته نقاشي ايراني دارفاني را وداع گفت . از او آثار متعددي به جاي مانده است كه از ميان آنها مي توان به هفت سين اشاره كرد .



آغاز اعتصاب سياسي روز نامه هاي كشور :



