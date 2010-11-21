نظرات شهروندان در تصمیم گیریهای مدیریت شهری لحاظ شود

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، سیدکاظم حجازی صبح یکشنبه در جمع مدیران شهری همدان افزود: پروژه‌های کلانی در همدان در حال اجراست که جسارت در مجموعه شورا و شهرداری را تحسین می‌کند.

وی با اشاره به اینکه اقدامات ارزنده‌ای در شهرداری همدان صورت گرفته است، گفت: مجموعه کارهای شهرداری بیانگر سیمای توانمندی نظام جمهوری اسلامی ایران برای شهروندان این مرز و بوم است.

سید کاظم حجازی افزود: بر اساس تعاریف کاری هر یک از ساختارهای نظام کار و فعالیتی را انجام می‌دهند که آگاه شدن اقشار مختلف جامعه از آن اقدامات نیازمند انعکاس از رسانه ملی است و در حد یک تصویر از سیما خلاصه می‌شود.

وی با بیان اینکه توفیقات عظیم در عرصه تکنولوژی، علم روز، نظامی و اقتصادی از طریق صدا و سیما در اختیار شهروندان قرار می‌گیرد، اظهار داشت: مردم فعالیت‌های شهرداری را درک و لمس می‌کنند و نباید از این نکته غافل شد.

حجازی با اشاره به اینکه یک شهروند در خروج از منزل خود هر آنچه را که در تکلیف مدیریت شهری تعریف شده، خواستار است، افزود: شهروندان با توجه به این امور، موفق بودن نظام در ارائه کارها را قضاوت می‌کنند.

وی با تأکید بر اینکه همه باید برای تحقق بستر مناسب جهت اجرای این امور تلاش کنند، ادامه داد: یکی از دلایلی که مانع دولتی شدن شهرداری‌ها بود، این است که شهرداری را نمی‌توان به یک ساختار خاص در دولت واگذار کرد.

حجازی افزود: شهرداری در شهری موفق است که بتواند بر اساس سیاست یک شورای مقتدر در جای جای قلوب مردم جا باز کرده باشد.

وی با اشاره به اینکه این تعریف در آغاز شکل گیری نظام در قانون اساسی قید شد، افزود: این تکلیف حاکمیتی باید حمایت شود.

حجازی با اشاره به اینکه صدا و سیما در فضای نقادی اولین سوژه‌ای که در دست اجرا دارد، سیمای شهری است، گفت: برای پاسخ دادن به معضلات شهری همدلی و همراهی نیاز است.

حجازی با بیان اینکه همگامی مدیران استان توانسته بستر فعلی را در همدان ایجاد کند، گفت: باید با همدلی مدیران ارشد، همدان برای شهرهای دیگر الگو شود.

نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس با بیان اینکه در سال 91 نباید هیچ پروژه نیمه تمامی از سالهای قبل باقی مانده باشد، گفت:‌ در همدان نیروهای توانا و فکور، اهل تخصص و دارای قدرت اجرای برنامه‌های عظیم وجود دارند که باید آنها را شناسایی کرد.

وی با تأکید بر اینکه باید مصدرهای اجرایی در فعالیت‌های عمرانی، فرهنگی، اجتماعی به همدانی‌ها سپرده شود، گفت: تیم مدیریت ارشد استان باید این نیروها را معرفی کند تا از توان آنها استفاده گردد.

حجازی ادامه داد: در مسیر تصمیم‌گیری برای نهادهای اجرایی می‌توان بهترین‌ها را از میان مردم برگزید.