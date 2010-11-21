علیرضا نوین در گفتگو با خبرنگار مهر در تبریز، اظهار داشت: در حال حاضر 24 جایگاه سیانجی در تبریز فعالیت میکند که 20 مورد آن توسط شهرداری و چهار مورد نیز توسط بخش خصوصی اداره میشود.
وی در خصوص راهکارهای پیش بینی شده برای رفع این مشکل گفت: هفت جایگاه سیانجی دیگر نیز در دست احداث است که با اتمام آنها تعداد جایگاهها به 31 مورد خواهد رسید که در این صورت مشکل توقف مردم در جایگاهها برطرف میشود.
نوین در بخش دیگری از سخان خود با اشاره به تدابیر انجام شده در راستای اجرای هدفمندی یارنه ها افزود: برای هر چه بهتر اجرا شدن طرح هدفمندکردن یارانهها در بخش حمل و نقل عمومی، 400 ماشین "ون" را ساماندهی کردهایم و در کنار آن با وارد کردن 900 اتوبوس گام اساسی در خصوص حمل و نقل عمومی برمیداریم.
شهردار تبریز گفت: برای این کار 160 مینیبوس را نیز ساماندهی کردهایم تا بخشی از مشکلات مربوط به حمل و نقل مسافران را بر عهده بگیرند.
نوین افزود: در اجرای طرح تحول اقتصادی هیچ مشکل خاصی نخواهیم داشت چرا که بستههای حمایتی خاصی از طرف دولت برای این کار در نظر گرفته شده است.
شهردار تبریز گفت: طرح هدفمندسازی یارانهها که اکنون دولت در چارچوب قانون به دنبال اجرای آن است، گام بزرگی برای اجرای عدالت در کشور خواهد بود.
وی ادامه داد: حال که دولت قصد آن دارد تا با اجرای این طرح نظام اقتصادی کشور را متحول ساخته و در جاده عدالت به حرکت درآورد، بر همگان لازم است که یاریرسان دولت در این عرصه باشند.
نوین اظهار داشت: طرح تحول اقتصادی ضروریترین اقدام اقتصادی تاریخ ایران است، کاری که ابعاد سیاسی و اجتماعی آن کمتر از ابعاد اقتصادی آن نیست.
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