ساحلی بازان ایران با باخت برابر قزاقستان حذف شدند

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به گوانگجو، تیم ملی والیبال ساحلی "الف" ایران با ترکیب آق محمد صلاق و پرویز فرخی در مرحله یک چهارم نهایی برابر تیم قزاقستان قرار گرفت و با واگذاری نتیجه به این تیم از راهیابی به مرحله نیمه نهایی مسابقات بازماند.

نماینده کشورمان در این بازی با نتیجه 2 بر صفر مقابل حریف خود شکست خورد. تیم والیبال ساحلی "الف" ایران روز گذشته در مرحله یک هشتم نهایی مسابقات والیبال ساحلی بازی‌های آسیایی گوانگجو برابر تیم "ب" ایران به پیروزی رسید.

با حذف تیم والیبال ساحلی" الف" کشورمان از جدول مسابقات پرونده تیم‌های ایرانی در مسابقات والیبال ساحلی شانزدهمین دوره بازی‌های آسیایی بسته شد.

شانزدهمین دوره بازی‌های آسیایی از 21 آبان‌ماه تا 6 آذرماه در گوانگجو چین برگزار می شود.