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۱۹ مهر ۱۳۸۳، ۸:۵۹

مهمترين خبرها از شب گذشته

سرويس بين الملل خبرگزاري مهر : خلاصه مهم ترين خبرهاي جهان از شب گذشته تاكنون به اين شرح است.

- مجلس نمايندگان آمريكا روز گذشته لايحه نهايي بودجه دفاعي 422 ميليارد دلاري وزارت دفاع " پنتاگون"  را تصويب كرد.

- بشار اسد از قطعنامه 1559 شوراي امنيت و دوگانگي معيارهاي بين المللي انتقاد كرد.

- كرزاي با كناره گيري رقبايش به تنهايي در انتخابات شركت كرد.

- بر اساس همه پرسي انجام شده در فرانسه اكثريت مردم اين كشور با پيوستن تركيه به اتحاديه اروپايي مخالفت كردند.

- دولت اياد علاوي براي برگزاري انتخابات با لغو سرشماري جمعيتي آماده مي شود به جاي آن دولت از كالابرگ هاي جيره بندي براي شركت راي دهندگان استفاده مي كند.

- به گفته يك مسئول افغاني 25 مرد مسلح وابسته به گروه طالبان در بمباران جنگنده هاي آمريكايي كشته شدند.

- نيويورك تايمز از بوش انتقاد كرد و واشنگتن پست معتقد است نتيجه مناظره ميان بوش و كري متعادل است.

- نظاميان اسرائيلي يك عضو جنبش حماس را به قتل رساندند.

- اسامي تعداد بيشتري از شركت ها و شخصيت هاي آمريكايي كه در زمينه نفت از صدام رشوه گرفتند، فاش شد.

- جيش المهدي از فردا خلع سلاح خود را آغاز مي كند.

- سربريده شدن بيگلي گروگان انگليسي بحران بلر را عميق تر كرد.



کد مطلب 119551

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