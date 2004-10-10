مهمترين خبرها از شب گذشته

- مجلس نمايندگان آمريكا روز گذشته لايحه نهايي بودجه دفاعي 422 ميليارد دلاري وزارت دفاع " پنتاگون" را تصويب كرد.



- بشار اسد از قطعنامه 1559 شوراي امنيت و دوگانگي معيارهاي بين المللي انتقاد كرد.



- كرزاي با كناره گيري رقبايش به تنهايي در انتخابات شركت كرد.



- بر اساس همه پرسي انجام شده در فرانسه اكثريت مردم اين كشور با پيوستن تركيه به اتحاديه اروپايي مخالفت كردند.



- دولت اياد علاوي براي برگزاري انتخابات با لغو سرشماري جمعيتي آماده مي شود به جاي آن دولت از كالابرگ هاي جيره بندي براي شركت راي دهندگان استفاده مي كند.



- به گفته يك مسئول افغاني 25 مرد مسلح وابسته به گروه طالبان در بمباران جنگنده هاي آمريكايي كشته شدند.



- نيويورك تايمز از بوش انتقاد كرد و واشنگتن پست معتقد است نتيجه مناظره ميان بوش و كري متعادل است.



- نظاميان اسرائيلي يك عضو جنبش حماس را به قتل رساندند.



- اسامي تعداد بيشتري از شركت ها و شخصيت هاي آمريكايي كه در زمينه نفت از صدام رشوه گرفتند، فاش شد.



- جيش المهدي از فردا خلع سلاح خود را آغاز مي كند.



- سربريده شدن بيگلي گروگان انگليسي بحران بلر را عميق تر كرد.







