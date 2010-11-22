به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، حمید حلاج مقدم یکشنبه شب در جمع خبرنگاران اظهارداشت: مرمت های اضطراری بر اساس نوع، محل و احتمال گسترش تخریب ها و درجه ارزشمندی اثر از لحاظ ویژگی های معماری، تاریخی و باستان شناختی تعریف و اجرا می شود.

وی ادامه داد: بر این اساس قلعه دختر بشرویه، قلعه کوه قاین، شاهدژ نهبندان، قلعه کوه فردوس، قلعه های فورگ و حوض غلام کش، قلعه قلاع سرایان و قلعه کل حسن صباح یا دژ مومن آباد از شاخص ترین قلعه های کوهستانی استان به شمار می رود که مرمت اضطراری در آنها ضروری است.

معاون حفظ، احیا و ثبت آثار اداره کل میراث فرهنگی خراسان جنوبی گفت: تاکنون در قلعه های شاهدژ نهبندان، فورگ درمیان و قلعه کوه قاین چند فصل عملیات حفاظت آثار معماری اجرا شده است.

وی پاکسازی، آوار برداری و خواناسازی گذرها، اجرای یک لایه حفاظتی روی دیوار ها و جرزها، مرمت و خواناسازی برج و باروی شمال ورودی شاهدژ نهبندان از جمله اقدامات صورت گرفته روی این قلعه ها عنوان کرد.

حلاج مقدم اضافه کرد: اجرای لایه حفاظتی روی بقایای معماری مشکوفه از کاوش های سال های گذشته در قلعه کوه قاین، برچیدن برج جبهه شمال شرقی قلعه درخش به دلیل رانش و اجرای مجدد آن با مصالح اصلی بنا و انجام سیستم برق رسانی، اجرای اندود گچ و نصب درو پنجره ها در قلعه اسدیه از دیگر اقدامات انجام شده روی قلعه های تاریخی استان است.

وی اعتبار مصوب برای مرمت، بهسازی و احیای قلعه های تاریخی استان را در سال گذشته یک میلیارد و 930 میلیون ریال اعلام کرد و بیان داشت: از این میزان اعتبار مصوب 935 میلیون ریال آن تخصیص یافته و هزینه شده است.

معاون حفظ، احیا و ثبت آثار اداره کل میراث فرهنگی خراسان جنوبی اولویت اول در مرمت قلعه ها را اجرای برنامه حفاظت با هدف جلوگیری از گسترش تخریب ها دانست و افزود: این اقدامات باید بر اساس شواهد و مدارک مستند باشد تا از تغییر در هویت اثر جلوگیری شود.

حلاج مقدم با بیان اینکه مرحله بعدی، احیا و به سازی اثر و اختصاص کاربری به آن است، خاطرنشان کرد: این اقدام نیز مشروط به حصول شرایطی است که از مهم ترین آن می توان به آماده بودن زیر ساخت ها، مساعد بودن سازه بنا و امکان به سازی بدون تغییر در هویت اثر و با تکیه بر شواهد تاریخی بنا اشاره کرد.