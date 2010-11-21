ساماندهی عدم حضور شبانه دانشجویان دختر در خوابگاه/ اعلام غیبت به اولیا

به گزارش خبرنگار مهر، دانشجویان دختر ساکن خوابگاه در دانشگاه شهید بهشتی باید عدم حضور شبانه در خوابگاه را به صورت اینترنتی اعلام کنند، در غیر اینصورت عدم حضورشان به اولیاء دانشجو و کمیته انضباطی دانشگاه اعلام می شود.

در اطلاعیه توزیع شده در خوابگاههای دخترانه دانشگاه شهید بهشتی آمده است: "به منظور سهولت در اعلام عدم حضور شبانه در خوابگاه و جلوگیری از مراجعات حضوری از این پس دانشجویان دختر ساکن خوابگاه باید از طریق سیستم جامع خوابگاهی گلستان، عدم حضور شبانه خود در خوابگاه را اعلام کنند."

دانشجویان دختر ساکن خوابگاه دانشگاه شهید بهشتی از ساعت 07:00 تا 23:00 روزی که می خواهند شب را در خوابگاه حاضر نباشند فرصت ثبت عدم حضورشان را دارند همچنین دانشجویان در صورت بروز مشکل در روند تکمیل فرم الکترونیکی در سیستم جامع خوابگاهی گلستان باید به مسئول خوابگاه یا شیفت شب خوابگاه مراجعه کنند.

دانشگاه شهید بهشتی در این اطلاعیه متذکر شده است: "عدم تکمیل فرم عدم حضور از طریق سیستم جامع خوابگاهی گلستان از طرف دانشجو به منزله غیبت تلقی شده و غیبت های ثبت شده به کمیته انظباطی و اولیاء دانشجو اطلاع داده می شود."