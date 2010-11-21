هیچکس نمی تواند مخل سرمایه گذاری در همدان باشد

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، کرم رضا پیریایی پیش از ظهر یکشنبه در جمع مدیران شهرداری همدان افزود: باید از توان‌ بخش خصوصی در اجرای پروژه‌های عمرانی شهر همدان استفاده کرد.

پیریایی با تأکید بر اینکه در حال حاضر در همدان فضایی فراهم شده تا از فرصتها به بهترین نحو استفاده شود، گفت: در خدمت به مردم باید با تمام قوت پیش رفت که در همین راستا نگاه استانداری در خدمت به مردم نگاه به جریانها نیست.

وی با تأکید بر اینکه کارها باید با قوت انجام شود، گفت: با شهردار همدان عهد می‌بندیم که برای اجرای امور یاریگر وی باشیم.

استاندار همدان با تأکید بر سرعت بخشی به اجرای پروژه پل فرهنگیان، گفت: در اجرای پروژه‌ها حامی شهرداری هستیم.

وی با بیان اینکه باید مانور زیباسازی فضای شهر همدان به اجرا درآید، گفت: باید از ساخت و سازهای غیرمجاز در همدان جلوگیری کرد.

پیریایی با بیان اینکه موفق بودن شهردار در بهره‌مندی از فرصتها برای توانمندسازی شهر نهفته است، گفت: باید مسائل را طوری طراحی کرد که جوابگوی آن بود.

استاندار همدان با بیان اینکه بلوغی ویژه در همدان وجود دارد که باید فعلیت آن بیشتر شود، افزود: نظارتها باید تقویت شود.

پیریایی با تأکید بر اینکه در سال 90 و 91 باید نصاب مطلوب خود را در تکمیل کارها داشته باشیم، افزود: باید امکانات بیشتری در اختیار مدیران مناطق چهارگانه شهرداری قرار دهید تا مشکلات را حل و فصل کنند.

شهردار همدان نیز در این نشست میانگین پیشرفت فیزیکی پروژه‌های عمرانی شهر همدان را 70 درصد عنوان کرد و گفت: در اجرای این پروژه‌ها همکاری شخص استاندار و معاونان وی نقش به سزایی داشته است.

سید مسعود عسگریان با بیان اینکه اجرای زیرساخت‌ها در محقق شدن اهداف تعیین شده در اجرای پروژه‌ها اثر گذار بوده است،‌ افزود: باید با همکاری و همدلی مجموعه ادارات استان برای آبادانی کهن شهر همدان تلاش کرد.