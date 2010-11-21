به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که رقابتهای کاراته شانزدهمین دوره بازیهای آسیایی گوانگجو از روز سه شنبه آغاز می شود، ظهر امروز چهار عضو تیم ملی بانوان ایران که برای خرید به بیرون از دهکده بازیها رفته بودند در تصادف خودرویشان دچار مصدومیت شدند.

در این بین پگاه زنگنه ملی پوش وزن 68- کیلوگرم که از ناحیه سر دچار مصدومیت شده است برای مداوا و معاینه به بیمارستان منتقل شد. براساس اخبار رسیده حال عمومی این کاراته کا رو به بهبود است و مشکل خاصی ندارد اما با توجه به مصدومیتی که دارد بازیهای آسیایی را از دست خواهد داد.