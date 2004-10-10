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۱۹ مهر ۱۳۸۳، ۱۱:۴۱

مدير كل دفتر آموزش و پرورش كار دانش در گفتگو با " مهر " :

ميانگين سرانه دانش آموزي كاردانش كشور 47 درصد كمتر از سرانه بين المللي است

مدير كل دفتر آموزش و پرورش كار دانش با تاكيد بر اينكه يكي از عمده ترين موانع جهت توسعه رشته هاي شاخه كاردانش پايين بودن نرخ سرانه دانش آموزي است ، گفت : سرانه دانش آموزي استاندارد بين المللي در شاخه تحصيلي كاردانش سالانه حدود 38 هزار تومان است در حالي كه ميانگين سرانه دانش آموزي در كشور 18 هزار تومان است.

اسفنديار چهاربند در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر با اشاره به اينكه سرانه دانش آموزي شاخه كاردانش كشور 22 هزار تومان است ، افزود : سرانه دانش اموزي شاخه كاردانش در بساري از مناطق كشور به طور كامل پرداخت نمي شود به طوريكه اين رقم در برخي از استان ها حتي به ده هزار تومان نيز كاهش مي يابد.

وي با تاكيد بر اينكه كمبود سرانه دانش آموزي به كيفيت آموزش هاي عملي لطمه مي زند ، گفت : هزينه تحصيل يك دانش آموز در شاخه كاردانش به طور متوسط سالانه بين 330 تا 410 هزار تومان است و اين هزينه در شاخه نظري مقطع متوسطه 330 هزار تومان است.

مدير كل دفتر آموزش و پرورش كار دانش با اشاره به اينكه سرانه دانش آموزي از محل درآمدهاي استاني تامين مي شود ، افزود : سرانه دانش آموزي از اعتبارات استاني است و هيچ نيروي دفاعي در برابر عدم پرداخت سرانه دانش آموزي وجود ندارد.

کد مطلب 119553

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