اطلاعات به روز باید در اختیار مدیران اجرایی قم قرار گیرد

به گزارش خبرنگار مهر در قم، سید رضا دهناد صبح یکشنبه در جلسه شورای کاربران GIS استان قم، بهره‌مندی از این فناوری نوین را در برنامه‌ریزی هرچه بهتر، مؤثر دانست و گفت: دستگاه‌های اجرایی مختلف به صورت پراکنده‌ کارهایی را انجام داده‌اند، اما مدیریت، ساماندهی و بروزرسانی این مجموعه‌ها بسیار ضرورت دارد.



وی افزود: دستیابی به سطح مطلوبی از نظام جامع اطلاعات مکانی در استان قم، نیازمند تعامل و هماهنگی تنگاتنگ همه مدیران و مسئولان اجرایی خواهد بود و همگان باید بر اهمیت این موضوع آگاه باشند.



معاون برنامه‌ریزی استانداری قم گفت: مبحث GIS در برنامه‌ریزی و مدیریت شهری و اجرای پروژه‌های عمرانی از اهمیت مضاعفی برخوردار است، از این رو باید برنامه‌ای جامع و کامل از GIS در اختیار داشته باشیم.



وی خاطرنشان کرد: باید همه اطلاعات مورد نیاز در لایه‌های مختلف به صورت آنلاین و به روز شده در اختیار دستگاه‌های اجرایی قرار داشته باشد تا با افزایش بهره‌وری منابع نسبت به انجام مأموریت‌های سازمانی اقدام نمایند.



در پایان این نشست از کتاب «شناسنامه آبادی‌های استان قم» نیز رونمایی شد.



این کتاب با مقیاس یک به 50 هزار، با استفاده از اطلاعات آماری سال 1385 و نقشه‌های به روز در 160 صفحه رنگی و گلاسه تهیه شده است و می‌تواند به عنوان مرجعی مناسب در خصوص روستاهای استان قم مورد استفاده همه کاربران و مدیران اجرایی قرار بگیرد.

