مراسم روز جهاني غذا سه شنبه هفته جاري برگزار مي شود

به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر ، امسال مراسم روز جهاني غذا با حضور وزير جهاد كشاورزي ، دكتر عبدالرشيد نماينده فائو در ايران و چند تن از معاونان وزارت جهاد كشاورزي روزسه شنبه بيست و يكم مهر ماه در وزارت جهاد كشاورزي برگزار مي شود .

بر اساس اين گزارش ، امسال روز جهاني غذا با شعار " تنوع زيستي براي دستيابي به امنيت غذايي " و استفاده از گونه هاي مختلف غذايي در 186 كشوربطور همزمان برگزارخواهد شد .

گفتني است ايران به لحاظ برخورداري از تنوع آب و هوايي در 14 اقليم گوناگون ، انرژي كافي خورشيد ، ذخاير ژنتيكي و تنوع گياهي تا حدود 12 هزار گونه گياهي ، خاكهاي قبل آبياري حداقل تا دو برابر ميزان فعلي در كشورموجب امكان افزايش قابل توجه توليد محصولات كشاورزي تا بيش از 200 ميليون تن تا سال 1400 را دارد .



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