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۱۹ مهر ۱۳۸۳، ۱۲:۲۰

با حضور وزير جهاد كشاورزي

مراسم روز جهاني غذا سه شنبه هفته جاري برگزار مي شود

مراسم روز جهاني غذا روز سه شنبه بيست و يكم مهر ماه با حضور وزير جهاد كشاورزي و نماينده فائو در ايران برگزار مي شود .

به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر ،  امسال مراسم روز جهاني غذا  با حضور وزير جهاد كشاورزي ، دكتر عبدالرشيد  نماينده  فائو در ايران و چند تن از معاونان وزارت جهاد كشاورزي روزسه شنبه بيست و يكم مهر ماه در وزارت جهاد كشاورزي برگزار مي شود .
بر اساس اين گزارش ، امسال روز جهاني غذا با شعار " تنوع زيستي براي دستيابي به امنيت غذايي " و استفاده از گونه هاي مختلف غذايي  در 186 كشوربطور همزمان  برگزارخواهد شد  .
گفتني است ايران به لحاظ  برخورداري از تنوع آب و هوايي  در 14 اقليم گوناگون ، انرژي كافي خورشيد ، ذخاير ژنتيكي و تنوع گياهي تا حدود 12 هزار گونه گياهي ، خاكهاي قبل آبياري  حداقل تا دو برابر ميزان فعلي در كشورموجب امكان افزايش  قابل توجه توليد محصولات كشاورزي تا بيش از 200 ميليون تن تا سال 1400 را دارد .
کد مطلب 119554

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