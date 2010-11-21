ساخت موشک "اس 300" در مراحل طراحی قرار دارد

سردار احمد وحیدی در حاشیه مراسم بزرگداشت چهلمین روز شهادت شهدای پاسدار لرستان در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد در مورد خلف وعده روسیه در زمینه تحویل موشکهای "اس 300" و پیگیری برای دریافت خسارات، اظهار داشت: پیگیریهای حقوقی در این زمینه از سوی ایران حتما انجام خواهد شد.

وی تصریح کرد: از سوی دیگر کار ساخت موشک "اس 300" توسط متخصصان داخلی نیز در دستور کار قرار گرفته و در حال پیگیری است.

دفاع خودمان را بدون موشک "اس 300" نیز به خوبی شکل داده ایم

وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با تاکید بر اینکه ساخت این موشک در داخل کشور یک کار زمان بر است، خاطرنشان کرد: در حال حاضر ساخت موشک "اس 300" در مراحل طراحی است و به تدریج سایر مراحل نیز طی خواهد شد.

سردار وحیدی با تاکید بر اینکه در حال حاضر ما دفاع خودمان را بدون موشک "اس 300" نیز به خوبی شکل داده ایم، یادآور شد: با این وجود همواره ما به دنبال محصولات جدیدتر و بهتر در این عرصه هستیم.

ساخت هواپیماهای مسافربری در نوع های بالاتر در حال بررسی است

وی همچنین در پاسخ به سئوال دیگر خبرنگار مهر در مورد ساخت هواپیماهای مسافربری در کشورمان نیز عنوان کرد: در حال حاضر هواپیمای ایران 140 در کشورمان در حال تولید است.

وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با اشاره به تولید تعدادی از این هواپیماهای مسافربری در کشورمان، یادآور شد: در حال حاضر به دنبال طراحی انواع دیگر هواپیماهای مسافربری در کشور نیز هستیم.

سردار وحیدی با اشاره به پیگیری مذاکرات در این زمینه با وزارت راه، خاطر نشان کرد: در حال حاضر ساخت انواع مختلف هواپیماهای مسافربری در حال بررسی است که هنوز به مراحل نهایی نرسیده است.

وی با اشاره به برنامه های وزارت دفاع برای طراحی هواپیماهای مسافربری در نوع های بالاتر از ایران 140، ابراز امیدواری کرد به زودی کار در این زمینه آغاز شود.

محورهای کاری شورای عالی دریایی

وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح همچنین در ادامه گفتگو با خبرنگار مهر از تشکیل شورای عالی دریایی خبر داد و بیان داشت: این شورا برنامه های متعددی را در دستور کار قرار داده است.

سردار وحیدی ادامه داد: توسعه صنایع دریایی، توسعه خدمات دریایی، توسعه تعمیرات دریایی و توسعه ساخت موتورهای دریایی از جمله محورهای در دستور کار در این شوراست.

ماهواره های جدید در آینده نزدیک پرتاب خواهد شد

وی همچنین در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر در مورد برنامه های وزارت دفاع در مورد ارتقا صنعت هوا و فضا در کشورمان نیز عنوان کرد: در حال حاضر ماهواره های جدیدی در دست ساخت داریم که به زودی و در آینده نزدیک برخی از این ماهواره ها به فضا پرتاب خواهد شد.