به گزارش خبرگزاری مهر، نیره پوده با بیان اینکه این مسابقه هرساله در آمریکا و کشورهای اروپایی برگزار می شود، افزود: بر اساس قوانین و استانداردهای این مسابقات، اقدام به برگزاری مسابقه طراحی و ساخت اسباب بازی در دو مرحله طراحی و ساخت کردیم.
وی با اشاره به جزئیات برگزاری این مسابقه اظهار داشت: پس از اعلام زمان ثبت نام، در مرحله ثبت، 203 تیم در این مسابقه ثبت نام کردند و 162 تیم طرحهای خود را به دبیرخانه مسابقه ارائه دادند در نهایت 91 تیم موفق به ساخت اسباب بازیهای خود شدند و آن را به دبیرخانه ارسال کردند.
دبیر مسابقه ملی طراحی و ساخت اسباب بازی با تاکید بر اینکه اسباب بازیهای ساخته شده در گروه های حرکتی، مهارتی (ورزشی)، آموزشی و کمک آموزشی، فکری، هنری، کمک درمانی، مدل سازی از مصنوعات بشری، روباتیک و اسباب بازیهای کنترلی بودند، یاداور شد: اسباب بازیهای ارائه شده در کمیته های داوری، مورد ارزیابی قرار می گیرند و هر تیمی که موفق به کسب امتیازات بیشتری شود به عنوان تیم برتر معرفی خواهند شد.
وی خاطر نشان کرد: این اسباب بازی ها در روزهای 2 تا 4 آذرماه در قالب نمایشگاهی در معرض دید علاقه مندان قرار می گیرد و در روز پنجشنبه 4 آذرماه مصادف با عید غدیر از تیمهای منتخب تقدیر به عمل می آید.
پوده همچنین یاداور شد: درصدد هستیم تا این مسابقه در سالهای آتی به صورت وسیع تری برگزار شود به گونه ای که علاوه بر دانش آموزان، دانشجویان نیز در این رقابتها شرکت کنند.
نظر شما