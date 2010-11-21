به گزارش خبرگزاری مهر، نیره پوده با بیان اینکه این مسابقه هرساله در آمریکا و کشورهای اروپایی برگزار می شود، افزود: بر اساس قوانین و استانداردهای این مسابقات، اقدام به برگزاری مسابقه طراحی و ساخت اسباب بازی در دو مرحله طراحی و ساخت کردیم.

وی با اشاره به جزئیات برگزاری این مسابقه اظهار داشت: پس از اعلام زمان ثبت نام، در مرحله ثبت، 203 تیم در این مسابقه ثبت نام کردند و 162 تیم طرحهای خود را به دبیرخانه مسابقه ارائه دادند در نهایت 91 تیم موفق به ساخت اسباب بازیهای خود شدند و آن را به دبیرخانه ارسال کردند.

دبیر مسابقه ملی طراحی و ساخت اسباب بازی با تاکید بر اینکه اسباب بازیهای ساخته شده در گروه های حرکتی، مهارتی (ورزشی)، آموزشی و کمک آموزشی، فکری، هنری، کمک درمانی، مدل سازی از مصنوعات بشری، روباتیک و اسباب بازیهای کنترلی بودند، یاداور شد: اسباب بازیهای ارائه شده در کمیته های داوری، مورد ارزیابی قرار می گیرند و هر تیمی که موفق به کسب امتیازات بیشتری شود به عنوان تیم برتر معرفی خواهند شد.

وی خاطر نشان کرد: این اسباب بازی ها در روزهای 2 تا 4 آذرماه در قالب نمایشگاهی در معرض دید علاقه مندان قرار می گیرد و در روز پنجشنبه 4 آذرماه مصادف با عید غدیر از تیمهای منتخب تقدیر به عمل می آید.

پوده همچنین یاداور شد: درصدد هستیم تا این مسابقه در سالهای آتی به صورت وسیع تری برگزار شود به گونه ای که علاوه بر دانش آموزان، دانشجویان نیز در این رقابتها شرکت کنند.