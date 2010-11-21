13 کشته در درگیریهای افغانستان/ تحویل 6 فروند F-16 آمریکایی به پاکستان

به گزارش خبرگرازی مهر به نقل از شینهوا، درگیری مسلحانه در شمال افغانستان 3 کشته بر جای گذاشت. این درگیری بین شبه نظامیان طالبان و پلیس افغان رخ داد که در جریان آن 2 نیروی پلیس و یک شبه نظامی کشته شدند.

یک مقام محلی افغان با اعلام این مطلب از حمله دیروز گروهی از شبه نظامیان به نیروهای پلیس در منطقه بورکا از توابع ولایت بغلان خبر داد.

خبر دیگر اینکه در عملیات پلیس افغانستان علیه طالبان 10 تن از شبه نظامیان کشته و 30 تن دیگر دستگیر شدند. یک مقام پلیس ولایت جنوبی اروزگان با اعلام این خبر گفت: ارتش و پلیس افغانستان در این عملیات مشترک موفق به پاکسازی شماری از روستاهای منطقه شدند.

به گفته وی این عملیات که طی 10 روز گذشته در مناطق جنوبی افغانستان در جال اجرا است، بدون کمک نیروهای ناتو صورت گرفته است. گفتنی است ولایات جنوبی این کشور از جمله اروزگان، هلمند، زابل و قندهار از جمله مناطق فعالیت طالبان هستند.

گزارشها از پاکستان نیز حاکی است که آمریکا 6 فروند جنگنده F-16 را به نیروی هوایی ارتش پاکستان تحویل داده است. این سومین سری از جنگنده هایی است که قرار است واشنگتن در اختیار اسلام آباد قرار دهد.

بر اساس قراردادی که در سال 2006 بین دو کشور به امضا رسیده، آمریکا 18 فروند جنگنده F-16 به پاکستان می فروشد. پاکستان در ماه می و اکتبر امسال نیز مجموعا 6 فروند از این جنگنده ها را تحویل گرفته است.

طبق این گزارش آخرین سری از جنگنده های مذکور در ماه دسامبر 2010 به پاکستان تحویل داده خواهد شد. گفته می شود که برای استفاده از نسل جدید جنگنده های اف 16و ارتقای پایگاه هوایی پاکستان مبلغی حدود 500 میلیون دلار هزینه شده است.