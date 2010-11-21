آخرین تصاویر از فیلم "شیدا"

به گزارش خبرگزاری مهر، این فیلم 90 دقیقه‌ای به تهیه کنندگی مهدی تربتی فرد در شهرک سینمایی انقلاب و دفاع مقدس کلید خورد.

تصویربرداری اپیزود اول فیلم "شیدا" شروع شده است و امیر حسین مدرس، حسین رجایی دوست، فرامرزواحد، رائد تمیمی، محسن غلامی و حسین سلیمانی بازیگران این اپیزود هستند.

در این فیلم امیر حسین مدرس بازیگر ثابت است و دیگر بازیگران در سه اپیزود بعدی این کارتغییر خواهند کرد.

به زودی تعدادی از بازیگران شناخته شده برای اپیزودهای دیگر انتخاب می‌شوند.

داستان فیلم "شیدا" سرگذشت چهار رزمنده است که به شهادت می‌رسند. از شهادت آنها سالها می‌گذرد و داستان در خانواده شهدا پیگیری می‌شود.



دیگر عوامل این فیلم عبارتند از نویسنده: حسین رجایی دوست، مدیر تولید: حسین باقریان، مدیر تصویر برداری: مجید گل سفیدی، صدابردار: هادی افشار، طراح گریم: شهرام خلج، طراح صحنه و لباس: محسن غلامی، مدیر تدارکات: محسن آزاد یگانه، عکاس: فتاح ذینوری و دستیار تهیه: هادی جامعی.