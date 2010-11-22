علی زنگی آبادی در گفتگو با خبرنگار اعزامی مهر به گوانگجو در خصوص ادامه همکاری با سرمربی خارجی پیست ایران گفت: هرچند "مکلین" تنها چند ماه در کنار تیم بود اما در همین مدت کوتاه هم توانست تاثیر خوبی بر روند تیم بگذارد.

وی افزود: این تاثیرگذاری مثبت بود زیرا رکورد ورزشکاران ما در این مدت چندین بار شکسته شد و در این رقابتها هم به قهرمانان آسیا نزدیک تر شده بودیم.

رئیس فدراسیون دوچرخه سواری خاطرنشان کرد: مطمئن هستم که اگر این مربی زودتر از این به ایران آمده بود و تمرینات از مدتها پیش شروع شده بود می توانستیم نتایج بهتری در گوانگجو بگیریم.

وی ادامه داد: ما تمایل به ادامه همکاری با "مکلین" داریم و باید بعد از بازیهای آسیایی در این خصوص با وی مذاکره کنیم. اواخر بهمن ماه رقابتهای قهرمانی آسیا در تایلند برگزار می شود و تیم باید خود را برای این رقابتها آماده کند. به همین دلیل تکلیف مربیان را هرچه زودتر مشخص خواهیم کرد.

زنگی آبادی درمورد "مارکوس" هم گفت: تنها یک روز از مسابقات جاده بازیهای آسیایی برگزار شده و ما توانسته ایم در این رشته صاحب یک گردن آویز برنز شویم. هنوز برای ارزیابی زود است زیرا "مارکوس" از نظر زمانی دیرتر از "مکلین" به ایران آمد و فرصت کمی برای آماده سازی تیم در اختیار داشت.

رکابزنان ایران در بخش پیست صاحب دو گردن آویز برنز شدند. تیم ایران در بخش جاده نیز یک مدال برنز را در تایم تریل انفرادی از آن خود کرده است. شانزدهمین دوره بازیهای آسیایی از 21 آبان تا 6 آذرماه در گوانگجو چین برگزار می شود.