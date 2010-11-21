مدیر جدید آموزش و پرورش ناحیه 3 کرج انتخاب شد

به گزارش خبرنگار مهر در کرج،‌ با انتخاب غلامرضا نجفی مدیر اسبق این ناحیه بعنوان مدیر کل امور اجتماعی استان البرز،‌ احمد علی قنبر هراتی به سمت مدیر آموزش و پرورش ناحیه 3 معرفی شد.

در مراسمی که پیش از ظهر یکشنبه در کانون رشد این ناحیه برگزار شد غلامرضا نجفی پتانسیل ها و ویژگی های این ناحیه را بسیار گسترده ذکر کرد و گفت: این ظرفیتها به گونه ای است که پیش از این اداره شهرستان های استان تهران منطقه غرب استان را به ناحیه سه شهرستان کرج می شناخت.

نجفی کسب رتبه نخست این ناحیه در استان را حاصل عملکرد کلیه همکاران مجموعه دانست و افزود: ساماندهی امور با سه محور اخلاق،‌ کار و حمایت های قانونی و معنوی از جمله راهکارهایی بود که به تحقق این امر مهم انجامید.

مدیر کل امور اجتماعی استان البرز ایجاد انگیزه و روحیه فعالیت در کارکنان را عامل اصلی موفقیت خود در مدیریت آموزش و پرورش ناحیه سه خواند و بیان کرد: تشویق کارمندان و نیروهای ساعی در شورای اداری به صورت دو ماه یکبار از جمله راهکارهایی بود که رغبت و انگیزه کار را به بدنه اداره وارد کرد.

وی در ادامه رسیدگی به مشکلات کارمندان و کارکنان تحت مدیریت مدیران را بسیار مهم ذکر کرد و گفت: باید به وضعیت کلیه نیروها از جمله معلمان که بسیار در حوزه تعلیم و تربیت موثر هستند رسیدگی کرد.

غلامرضا نجفی شکست انحصاری موفقیت در برخی مدارس ناحیه را از جمله موفقیت های این مدیریت در زمان فعالیت خود ارزیابی کرد.

این مسئول اظهار داشت: همچنین سال گذشته طی دو همایش انجمن نخبگان از تعداد 512 دانش آموز نخبه ناحیه تقدیر شد که همگی این افراد حائز رتبه های استانی،‌ منطقه ای و حتی جهانی بوده اند.

نجفی این میزان را بجز نخبگان و مدال آوران این ناحیه که نزدیک به 300 نفر بوده اند، عنوان کرد.

نماینده آموزش و پرورش در استانداری خواهم بود

وی با بیان اینکه خدمت در آموزش و پرورش را افتخار خود می داند خاطرنشان کرد: ورود من از این اداره به استانداری ادامه روند فعالیت های فرهنگی ام است و پشتیبان و حامی آموزش و پرورش در سمت مدیر کل امور اجتماعی در استانداری البرز خواهم بود.

وی ادامه داد: همچنین توانمند سازی فکری و انتقال ارزش ها از دیگر فاکتورهای ایجاد و توسعه بصیرت در جوانان است.