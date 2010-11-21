اتحادیه واردکنندگان گوشت قرمز و سفید آغاز به کار کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین صدر رئیس اتحادیه وارد کنندگان گوشت قرمز و سفید کشور با تاکید بر اینکه این اتحادیه متعلق به همه فعالان عرصه واردات گوشت قرمز و سفید است، گفت: چه آنهایی که دارای سوابق قبلی هستند و چه افراد و شرکتهایی که ظرفیت، قابلیت و توانایی این اقدام را در خود می بینند ، می توانند عضو این اتحادیه شوند و مسئولان اتحادیه هیچ محدودیتی در پذیرش اعضا ندارند.

رئیس اتحادیه وارد کنندگان گوشت قرمز و سفید کشور تصریح کرد: این اتحادیه مخالف هر گونه افزایش قیمت بر روی انواع گوشت و مرغ وارداتی در شرایط فعلی است.

وی خاطر نشان کرد: با توجه به آغاز طرح هدفمند سازی یارانه ها و ضرورت حضور همه اقشار جامعه در صحنه عمل به ویژه کارگزاران و تشکلهای صنفی و تجاری و بازرگانان ، انتظار می رود همه فعالان این عرصه نسبت به عرضه محموله‌های موجود خود با هدف جلوگیری از موج کاذب افزایش قیمت و ممانعت از سوء استفاده برخی از عناصر فرصت طلب و سود جو اقدام شایسته به عمل آورند.

صدر در مجمع عمومی این اتحادیه به عنوان رئیس اتحادیه و محمدعلی رستمی به عنوان نائب رئیس اتحادیه معرفی شدند و غلامرضا نظری نیز به عنوان دبیر اتحادیه انتخاب شد.

