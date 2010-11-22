4 مانع وحدت در جریان اصولگرایی / معتقد به غربالگری نیستم

غلامرضا کرمی در گفتگو با خبرنگار مهر، در بیان ضرورت های وحدت میان جریان اصولگرایی در زمان حاضر گفت: جریان اصولگرایی به دلیل اینکه اکثریت را در زمان حاضر به خود اختصاص داده است و هم دولت و هم مجلس در اختیار این جریان است ، باید به گونه ای عمل کند که وحدت میان اصولگرایان حفظ شود و وضعیت موجود در کشور به خوبی اداره شود.

این عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس افزود: وحدت لازمه تداوم مجلس و دولت آینده برای جریان اصولگرایی است.

نماینده کرمان همچنین در بیان موانع وحدت در جریان اصولگرایی گفت: دلخوری ها، توجه جدی نکردن به جایگاه اصولگرایی، عدم گذشت از مواردی که خواسته های فردی در آن مطرح است و بحث های تفرقه افکن از جمله موانع وحدت میان جریان اصولگرایی است.

کرمی در خصوص اظهارات برخی چهره های اصولگرا مبنی بر لزوم غربالگری اصولگرایان و خالص شدن این جریان گفت: من اعتقادی به بحث غربالگری در جریان اصولگرایی ندارم و تاکید می کنم جریان اصولگرایی باید روی اصول تفاهم کند و اصول را مبنای حرکت خود قرار دهد و تنها در این شرایط می توان دایره اصولگرایی را حفظ کرد.