عبدولی دهمین طلای کاروان ایران را کسب کرد/ کشتی فرنگی تاریخ ساز شد

به گزارش خبرنگار مهر، سعید عبدولی فرنگی کار وزن 66 کیلوگرم که پس از استراحت در دور نخست و پیروزی در دور دوم مقابل حریف تایلندی در دور سوم حریف هندی را شکست داد، در فینال به مصاف دارخان بایاخمتوف از قزاقستان رفت.

عبدولی در تایم اول این مبارزه نتوانست امتیازی کسب کند و بازنده شد اما در وقت دوم برابر حریف قزاق به پیروزی 2 بر صفر دست یافت تا کار به تایم سوم کشیده شود. در این تایم نیز عبدولی 4 بر صفر پیروز شد و به مدال طلا دست پیدا کرد.

قبل از این امید نوروزی با پیروزی در دیدار فینال وزن 60 کیلوگرم به نخستین مدال طلای بازیهای آسیایی کشتی فرنگی دست پیدا کرده بود. حمید سوریان هم در وزن 55 کیلوگرم به مدالی نرسید و پنجم شد.

این برای نخستین بار در طول تاریخ بازیهای آسیایی است که تیم ملی کشتی فرنگی ایران موفق به کسب دو مدال طلا می شود.