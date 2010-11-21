تصاویر مناظر با شکوه زمین از فضا/ دشت کویر ایران را از فضا تماشا کنید

به گزارش خبرگزاری مهر، ماهواره های USGS (ماهواره های اکتشافی جغرافیایی آمریکا) تصاویری واضح، رنگارنگ و غیر عادی از سطح زمین به ثبت رسانده اند که بیشتر به تابلوهای نقاشی شباهت دارند تا تصاویر ماهواره ای.

از این رو مهندسانی که در این پروژه مشغول به کارند، تصمیم گرفتند مجموعه ای از این تصاویر را فارغ از ارزشهای علمی که دارند، در گالری آنلاینی به نام "زمین به عنوان هنر" به نمایش بگذارند تا علاقمندان بتوانند بُعد هنری تصاویر علمی و ماهواره ای را به خوبی مشاهده کنند.

مشهورترین اثر در این مجموعه اثری است که به "ونگوک از فضا" شهرت یافته است، زیرا این تصویر به اثر "شب پر ستاره" ونگوک شباهت زیادی دارد.

"ونگوک از فضا"

شباهت تجمع توده هایی بزرگ از فیتوپلانکتونهای سبز رنگ در تاریکی اعماق دریا در جزیره گوتلند سوئد به اثر شبهای پرستاره وینسنت ونگوک باعث شده این تصویر فضایی به این نام نامگذاری شود این تجمعهای فیتوپلانکتونی زمانی رخ می دهد که جریانهای آبی عمیق آنها را به سطح آب می کشاند تا به این شکل رشد و بازتولید آنها افزایش پیدا کند

دلتای نیرومند

آبراه های دلتای "یوکون" مانند رگهای خونی بدن انسان به دریای "برینگ" می ریزند، این تصویر در چهار طیف نوری مختلف به ثبت رسیده و پس از ترکیب این تصاویر رنگی با یکدیگر این اثر خلق شده است

دریای بزرگ شن

صحرای ربع الخالی در جنوب شرقی عربستان و بزرگترین دریای شن در جهان در زیر سایه هایی از ابرها

پیچ و خمهای می سی سی پی

فرمهای یخی دره های گرینلند

این دره ها در فصل تابستان به یکدیگر پیوسته و شکلهای زیبا و شگفت انگیزی را خلق می کنند

دشت کویر بزرگترین کویر ایران

تصویری پوستر مانند و رنگارنگ از یکی از خشک ترین مناطق جهان و بزرگترین کویر ایران با وسعتی برابر 77 هزار کیلومتر مربع که در سال 2003 به ثبت رسیده است

کهکشانهای یخی

توده های یخی در جزیره "بافین" کانادا که بیشتر به کهکشانهای دورافتاده شباهت دارند

شیار شگفت انگیز

آنچه در این تصویر به رنگ قرمز و به شکل شیری در دل کوه ها دیده می شود بازی بازتاب نور و ابرها با یکدیگر هستند که در سال 2004 در کوهستان راکی به ثبت رسیده است

حفره کم نور

تصویر حفره ای 6 کیلومتری که 70 میلیون سال پیش در اثر برخورد شهاب سنگ در صحرای الجزایر به وجود آمده است