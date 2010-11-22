تفکر و اندیشه باید در بستر خاص خود فهم و درک شود

دکتر اریک توماس وبر در مورد این موضوع که برای بررسی یک اندیشه چه شرایطی باید مورد ملاحظه قرار گیرند به خبرنگار مهر گفت: وقتی یک دیدگاه رقیب را مورد نقد و بررسی قرار می‌دهیم باید تمرکز بر فرضها و استدلالهای طرف مقابل باشد. تفکر و اندیشه باید در زمینه و بستر خاص خود فهم و درک شود.

وی افزود: بر این اساس پیگیری تفکر و ایده شخصی ممکن است برای شخص دیگر مفید و مناسب نباشد و او را به سر منزل مقصود نرساند. فهم و درکی که مبتنی بر زمینه است نباید با نسبی گرایی یکسان تلقی شود.

وبر تصریح کرد: نمونه رایج برای اینکه نشان دهیم تفکر و اندیشه باید در بستر و زمینه تاریخی و جغرافیای خود و یا به عبارت دیگر در تاریخ و مکان خاص خود مورد توجه قرار گیرند آرای توماس هابز هستند. اندیشه هابز در مورد قرارداد اجتماعی نامتعارف به نظر می‌رسد.

مؤلف کتاب "رالز، دیوئی و سازه‌انگاری" در ادامه گفت: هابز معتقد بود زندگی ظالمانه است و وضعی طبیعی میان ابنای بشر حاکم است و همه انسانها در حالتی از بی نظمی به سر می‌برند. هابز درصدد است راه گریزی برای فرار از این وضع طبیعی بیابد.

وی یادآور شد: باید توجه داشت که هابز در شرایطی ناامن و بی ثبات می‌زیست. بر این اساس انگیزه‌های هابز برای ما بهتر درک و فهم می‌شوند. برای فردی که در چنین شرایطی زندگی می‌کند امنیت و ثبات دغدغه اصلی است.

مدیر اجرایی انجمن فیلسوفان آمریکا افزود: فردی که در جامعه باثبات و امن زندگی می‌کند درصدد است شرایط بهتری از حکومت را برای خود مهیا و دغدغه او فراتر از ثبات و امنیت است.

وبر تأکید کرد: با لحاظ کردن شرایط و بستری که اندیشه در آن بیان شده، می‌توان در مورد فرضها و استدلالهای ارائه شده و صحت و سقم آن بحث و گفتگو کرد. با بررسی درستی و نادرستی فرضها و استدلالها می‌توان در مورد قابلیت کاربست آن به زمان کنونی صحبت کرد.

مدیر اجرایی انجمن فیلسوفان آمریکا گفت: با بررسی و مقایسه فرضها می‌توان به انسجام و عدم انسجام استدلال پی برد. در واقع برای قضاوت در مورد استدلالهای یک شخص، رجوع به فرضهای شخص راهگشا است. این قیاس نشان خواهد داد که تا چه اندازه این ادعاها و استدلالهای عنوان شده دارای انسجام منطقی هستند و تا چه اندازه می‌توانند در کنار سایر استدلالهای بدیل مطرح باشند.