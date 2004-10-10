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۱۹ مهر ۱۳۸۳، ۱۳:۱۹

معاون امور زندانها در قوه قضاييه در گفتگو با "مهر ":

محكومين ديه بايد مدت محكوميت خود را سپري كنند تا به ستاد ديه معرفي شوند

معاون امور زندانها در قوه قضاييه گفت: افرادي به منظور كمك مالي و آزادي از زندان به ستاد ديه معرفي مي شوند كه مدت محكوميت و حبس خود را در زندان سپري كرده باشند.

محمود سالاركيا در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر با بيان اين مطلب افزود : افرادي كه مدت محكوميت خود را سپري نكرده  باشند به ستاد ديه معرفي نمي شوند.

وي افزود : اسامي زندانيان كه مقرر شده به  ستاد ديه معرفي شوند در حال  بررسي است تا اسامي اين افراد طي روزهاي آينده و قبل از آغاز ماه رمضان به ستاد ديه معرفي شوند.

وي تصريح كرد : امروزه درصد بسياري از زندانيان را محكومين ديه تشكيل مي دهند كه به دليل جرم غير عمدي و به دليل عدم توانايي مالي در پرداخت ديه  در زندان بسر مي رند كه هر ساله با معرفي تعدادي از اين افراد به ستاد ديه مشكل اين افراد حل و از زندان آزاد مي شوند .

معاون امور زندانها در قوه قضاييه خاطر نشان كرد : از سازمان زندانها و واحد نظارت بر زندانها خواسته ايم تا اسامي افرادي كه  مدت محكوميت حبس خود را سپري كرده اند هر چه سريعتر به ستاد  ديه معرفي كنند.

 

کد مطلب 119556

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