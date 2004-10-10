محكومين ديه بايد مدت محكوميت خود را سپري كنند تا به ستاد ديه معرفي شوند

محمود سالاركيا در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر با بيان اين مطلب افزود : افرادي كه مدت محكوميت خود را سپري نكرده باشند به ستاد ديه معرفي نمي شوند.

وي افزود : اسامي زندانيان كه مقرر شده به ستاد ديه معرفي شوند در حال بررسي است تا اسامي اين افراد طي روزهاي آينده و قبل از آغاز ماه رمضان به ستاد ديه معرفي شوند.

وي تصريح كرد : امروزه درصد بسياري از زندانيان را محكومين ديه تشكيل مي دهند كه به دليل جرم غير عمدي و به دليل عدم توانايي مالي در پرداخت ديه در زندان بسر مي رند كه هر ساله با معرفي تعدادي از اين افراد به ستاد ديه مشكل اين افراد حل و از زندان آزاد مي شوند .

معاون امور زندانها در قوه قضاييه خاطر نشان كرد : از سازمان زندانها و واحد نظارت بر زندانها خواسته ايم تا اسامي افرادي كه مدت محكوميت حبس خود را سپري كرده اند هر چه سريعتر به ستاد ديه معرفي كنند.