اسکندری: خودمان را ارزیابی کردیم/ باید کارهای زیربنایی در بیلیارد انجام شود

هاشم اسکندری در گفتگو با خبرنگار اعزامی مهر به گوانگجو در خصوص این رقابتها گفت: این اولین اعزام تیم اسنوکر ایران به بازیهای آسیایی بود. رقابت خوبی بود هرچند که تمام رقبای ما تیم های حرفه ای دنیا بودند و ما تا به امروز با حریفان خارجی روبرو نشده بودیم. با این حال از تیم رضایت داریم زیرا ورزشکار 15 ساله ما در این رشته با تایلند قهرمان جهان مسابقه داد و پیروز شد.

وی افزود: با حضورمان در این رقابتها ارزیابی خوبی از خودمان بدست آوردیم و فهمیدیم سطح ما کجاست و باید چه کارهایی انجام دهیم.

رئیس فدراسیون بیلیارد خاطرنشان کرد: ما برای آینده باید کارهای زیربنایی انجام دهیم و برای رسیدن به این پیشرفت برنامه داریم. در تلاشم تا بتوانم اولین آکادمی بیلیارد ایران را تاسیس کنم.

وی ادامه داد: در این آکادمی از ورزشکاران به نام جهان دعوت می کنیم تا بیایند وتجربیات خود را در اختیار بازیکنان ما قرار دهند.

اسکندری تصریح کرد: با این حال در همین مدت 6 ماه حرکت های خوبی در این رشته انجام گرفته است. فرصت کمی در اختیار داشتیم اما یقین دارم پتانسیل خوبی در این رشته وجود دارد و می توانیم با برنامه ریزی به مدالهای خوشرنگی هم برسیم.

تیم اسنوکر ایران برای اولین بار با ترکیب سه وزرشکار در این رقابتها شرکت کرده بود. تیم تایلند حریف ایران در مسابقات مقدماتی قهرمان این رقابتها شد. شانزدهمین دوره بازیهای آسیایی از 21 آبان تا 6 آذرماه در گوانگجو چین برگزار می شود.