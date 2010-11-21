بیمارستان جدید شهرستان پاوه 65 درصد پیشرفت فیزیکی دارد

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، حسین خدر ویسی پیش از ظهر یکشنبه به هنگام بازدید از عملیات اجرایی بیمارستان جدید شهرستان پاوه، اظهار داشت: این بیمارستان در زمینی به مساحت 12 هزار متر مربع و زیر بنای هفت هزار و 756 متر مربع در پنج طبقه و با اعتبار 165 میلیارد ریال احداث می شود و دارای تمام بخشهای تخصصی است.

وی افزود: این بیمارستان در مجموع دارای 85 است و تا کنون 38 میلیارد و 459 میلیون ریال به آن اختصاص یافته است .

فرماندارشهرستان پاوه پیشرفت فیزیکی این بیمارستان را 65 درصد اعلام خاطرنشان کرد: هم اکنون عملیات فنداسیون و اسکلت این بیمارستان به اتمام رسیده و در مرحله سفت کاری است که باید تا پایان سال جاری به اتمام برسد.