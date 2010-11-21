گل استقلال آفساید نبود

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود عنایت با بیان این مطلب در خصوص قضاوت دیدار مرحله یک هشتم نهایی تیم های استقلال و شاهین بوشهر گفت : دیدار استقلال و شاهین بوشهر یک مسابقه نزدیک و حساس بود که مرادی کار سختی برای قضاوت این دیدار داشت ولی به خوبی ازعهده قضاوت این دیدار برآمد.

عنایت در مورد صحنه های مشکوک این مسابقه اظهار داشت: این بازی یک صحنه آفساید و یک صحنه مشکوک به پنالتی داشت که درصحنه پنالتی به نظر رسید مدافع شاهین، میلاد میداودی را هل می دهد و شارژ می کند. البته زاویه دید زمان وقوع این صحنه بسیار سخت بود و همه چیز خیلی سریع اتفاق افتاد . قضاوت درباره این صحنه به بازبینی فیلم مسابقه نیاز دارد و به نظر من درباره این صحنه نمی توان با قطعیت اعلام کرد پنالتی بوده یا نه.