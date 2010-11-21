  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۳۰ آبان ۱۳۸۹، ۱۳:۲۲

مسعود عنایت:

گل استقلال آفساید نبود

رئیس کمیته داوران با تمجید از قضاوت مسعود مرادی در دیدار استقلال و شاهین بوشهر گفت: صحنه گل دقیقه 114 استقلال در این مسابقه آفساید نبود.

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود عنایت با بیان این مطلب در خصوص قضاوت دیدار مرحله یک هشتم نهایی تیم های استقلال و شاهین بوشهر گفت : دیدار استقلال و شاهین بوشهر یک مسابقه نزدیک و حساس بود که مرادی کار سختی برای قضاوت این دیدار داشت ولی به خوبی ازعهده قضاوت این دیدار برآمد.

عنایت در مورد صحنه های مشکوک این مسابقه اظهار داشت: این بازی یک صحنه آفساید و یک صحنه مشکوک به پنالتی داشت که درصحنه پنالتی به نظر رسید مدافع شاهین، میلاد میداودی را هل می دهد و شارژ می کند. البته زاویه دید زمان وقوع این صحنه بسیار سخت بود و همه چیز خیلی سریع اتفاق افتاد . قضاوت درباره این صحنه به بازبینی فیلم مسابقه نیاز دارد و به نظر من درباره این صحنه نمی توان با قطعیت اعلام کرد پنالتی بوده یا نه.

وی درباره صحنه گل دقیقه 114 حنیف عمران زاده که برخی اعتقاد به آفساید بودن این گل دارند، گفت: قضاوت کمک داور در این باره درست بود و این گل کاملا سالم بود.
