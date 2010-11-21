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۳۰ آبان ۱۳۸۹، ۱۶:۴۸

جشنواره دانشجویان مبتکر و نوآور بسیجی سمنان برگزار می‌شود

سمنان - خبرگزاری مهر: مسئول واحد علمی و پژوهشی بسیج دانشجویی دانشگاه‌های استان سمنان گفت: نهمین دوره جشنواره دانشجویان ممتاز، مبتکر و نوآور بسیجی استان سمنان در دو مرحله استانی و کشوری برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر در سمنان، مسعود صابری ظهر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران در سمنان با اشاره به برنامه های هفته بسیج اظهار داشت: در این هفته برنامه های متنوعی در بسیج دانشجویی برگزار می شود.

وی افزود: در مرحله نخست پس از فراخوان عمومی، دانشجویان آثار خود را به دبیرخانه این جشنواره ارسال کرده و پس از طی فرایند داوری توسط استادان مجرب و هیئت علمی دانشگاه ها، نفرات برتر معرفی می شوند.

مسئول واحد علمی و پژوهشی بسیج دانشجویی دانشگاه های استان سمنان ادامه داد: این جشنواره با حضور برگزیدگان استان سمنان مصادف با روز بسیج دانشجویی در دانشگاه سمنان برگزار می شود.

صابری برپایی این جشنواره را در جهت رشد و تعالی ابعاد علمی و تحقیقاتی هسته ها، کانون ها و پژوهشکده های بسیج دانشجویی بسیار مؤثر دانست و تصریح کرد: از دیگر فواید این برنامه شناسایی نخبگان بسیجی و ایجاد زمینه های آشنایی و ارتباط این گروه ها با یکدیگر و در سطح کشوری با سایر استانها است.

وی هم افزایی و استفاده از تجارب علمی و پژوهشی، افزایش توانمندی های علمی و پژوهشی هم گرا و ایجاد حلقه های علمی و تحقیقی را از دیگر نتایج برگزاری این جشنواره دانست.

وی خاطرنشان کرد: این برنامه زمینه آشنایی مسئولان و مدیران استانی و کشوری با پتانسیل ها و ظرفیت های علمی و تحقیقاتی دانشجویان بسیجی را فراهم کرده که خود زمینه ساز حل بسیاری از مشکلات پیش روی این دانشجویان است.

مسئول واحد علمی و پژوهشی بسیج دانشجویی دانشگاه های استان سمنان، نهمین دوره جشنواره دانشجویان ممتاز، مبتکر و نوآور بسیجی استان را تبلور عزم راسخ دانشجویان بسیجی در راستای نهضت تولید علم و جنبش نرم افزاری عنوان کرد.

به گفته وی، در حاشیه این جشنواره نمایشگاه دستاوردهای پژوهشکده ها و کانون های علمی و پژوهشی بسیج دانشجویی دانشگاه های استان سمنان نیز برپا می شود.

کد مطلب 1195569

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