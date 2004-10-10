وام 500 هزار توماني بازنشستگان بزودي پرداخت مي شود

مصطفي نباتچيان در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر با بيان اين مطلب افزود : در حال حاضر كارهاي كارشناسي لازم در خصوص پرداخت وام 500 هزار توماني به بازنشستگان در حال انجام است و به طور حتم طي روزهاي آينده زمان دقيق پرداخت مشخص خواهد شد .

وي گفت : در سال جاري نيز با توجه به اينكه دستور العمل لازم در خصوص پرداخت وام به بازنشتگان هنوز به سازمان نرسيده به همين منظور هنوز اطلاعي از ميزان دقيق اعتبار وجود ندارد .

وي با اشاره به اينكه وام بازنشستگان كشوري هر ساله از محل تبصره 3 قانون بودجه پرداخت مي شود، افزود : وام 500 هزار توماني 12 درصد بهره دارد و اين در حالي است كه اين ميزان كمترين كارمزدي است كه از وام هاي جعاله دريافت مي شود .

نباتچيان با بيان اينكه تمامي بازنشستگان نمي توانند وام 500 هزار توماني را دريافت كنند، تصريح كرد : اين وام تنها ويژه بازنشستگان و موظفين استخدام كشوري است و مشمول بازنشستگان سازمان تامين اجتماعي نمي شود.

مدير كل فرهنگي اجتماعي سازمان بازنشستگي كشوري در خصوص شرايط واگذاري اين وام به بازنشستگان گفت : بازنشستگاني مي تواند وام مربوطه را بگيرند كه تا كنون اين وام را دريافت نكرده باشند .