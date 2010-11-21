فعالیتهای جدیدی به صنایع دفاعی دورود واگذار می شود

سردار احمد وحیدی در حاشیه مراسم بزرگداشت چهلمین روز شهادت شهدای پاسدار لرستان در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد در مورد وضعیت صنایع زرهی بنی هاشم شهرستان دورود عنوان کرد: در حال حاضر این صنعت کارهای نسبتا کمی انجام می دهد که بدنبال این هستیم فعالیت های بیشتری را به آن واگذار کنیم.

وی تصریح کرد: با توجه به مصوبه دور دوم سفر هیئت دولت برای انتقال فعالیتهای جدید به این صنعت پیگیر هستیم که ماموریت های جدیدی به صنایع دفاعی دورود محول شود.

وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح کشور در مورد انتقال صنعت واگن سازی به صنایع دفاعی دورود نیز عنوان کرد: مذاکرات لازم در این زمینه با وزارت راه در حال پیگیری است.

سردار وحیدی ابراز امیدواری کرد که با اتمام مذاکرات در این زمینه صنعت واگن سازی در صنایع دفاعی دورود راه اندازی شود.

در سفر دور دوم هیئت دولت به لرستان مصوب شده است تا یکی از صنایع دفاعی با توجه به امکاناتی که وجود دارد به صنایع دفاعی شهرستان دورود منتقل شود که این مصوبه هنوز اجرایی نشده است.