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۳۰ آبان ۱۳۸۹، ۱۳:۳۱

اختصاصی مهر/

واگذاری آموزشکده های فنی به وزارت علوم ملغی شد

واگذاری آموزشکده های فنی به وزارت علوم ملغی شد

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس گفت: در جریان تصویب برنامه پنجم توسعه موضوع واگذاری آموزشکده های فنی و حرفه ای به وزارت علوم و ادغام سازمان نهضت سواد آموزی در آموزش و پرورش ملغی و تصمیم نهایی منوط به تایید مسئولان نظام شد.

اسدالله عباسی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: طبق آخرین تصمیم گیری های صورت گرفته قرار بود که آموزشکده های فنی و حرفه ای با تمامی امکانات به وزارت علوم واگذار شود و سازمان نهضت سواد آموزی نیز با تمام نیروها و امکانات در آموزش و پرورش ادغام شود.

عباسی با اشاره به بندهای دیگر مصوب شده در برنامه پنجم گفت: در ماده 23 برنامه پنجم توسعه به بحث ورزش و سلامت دانش آموزان توجه ویژه ای شده اما از آنجایی که آموزش و پرورش محدودیتهای زیادی را در بحث فضاهای ورزشی دارد عنوان شده که سازمان تربیت بدنی امکانات و سالنهای ورزشی خود را در ساعات غیرقابل استفاده مانند نوبت صبح در اختیار دانش آموزان قرار دهد.

برنامه پنجم توسعه هم اکنون در صحن علنی مجلس به تفکیک سازمانها و وزارتخانه ها در حال تصویب است.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی افزود: همچنین طبق این ماده، سازمان نوسازی مدارس از این پس موظف است در مدارس جدیدی که می سازد سالنهای چند منظوره برای ورزش و نمازخانه ایجاد کند.

عباسی با اشاره به بندهای دیگر تصویب شده در برنامه پنجم گفت: تربیت نیروهای متخصص و ماهر با هدف توسعه کمی و کیفی آموزش و پرورش از طریق مراکز تربیت معلم از دیگر بندهایی بود که در این برنامه مصوب شد و آموزش و پرورش را مکلف به اجرا کرد.

کد مطلب 1195580

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