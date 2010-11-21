واگذاری آموزشکده های فنی به وزارت علوم ملغی شد

اسدالله عباسی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: طبق آخرین تصمیم گیری های صورت گرفته قرار بود که آموزشکده های فنی و حرفه ای با تمامی امکانات به وزارت علوم واگذار شود و سازمان نهضت سواد آموزی نیز با تمام نیروها و امکانات در آموزش و پرورش ادغام شود.

عباسی با اشاره به بندهای دیگر مصوب شده در برنامه پنجم گفت: در ماده 23 برنامه پنجم توسعه به بحث ورزش و سلامت دانش آموزان توجه ویژه ای شده اما از آنجایی که آموزش و پرورش محدودیتهای زیادی را در بحث فضاهای ورزشی دارد عنوان شده که سازمان تربیت بدنی امکانات و سالنهای ورزشی خود را در ساعات غیرقابل استفاده مانند نوبت صبح در اختیار دانش آموزان قرار دهد.

برنامه پنجم توسعه هم اکنون در صحن علنی مجلس به تفکیک سازمانها و وزارتخانه ها در حال تصویب است.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی افزود: همچنین طبق این ماده، سازمان نوسازی مدارس از این پس موظف است در مدارس جدیدی که می سازد سالنهای چند منظوره برای ورزش و نمازخانه ایجاد کند.

عباسی با اشاره به بندهای دیگر تصویب شده در برنامه پنجم گفت: تربیت نیروهای متخصص و ماهر با هدف توسعه کمی و کیفی آموزش و پرورش از طریق مراکز تربیت معلم از دیگر بندهایی بود که در این برنامه مصوب شد و آموزش و پرورش را مکلف به اجرا کرد.