پرواز همدان - دمشق راه اندازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، علی کیخایی پیش از ظهر یکشنبه در بازدید قائم مقام معاونت راهبردی و نظارت و مدیرکل برنامه و بودجه شرکت فرودگاه های کشور از فرودگاه همدان، اظهار داشت: برقراری پرواز زیارتی مسیر همدان ـ دمشق خواست مردم همدان است.

کیخایی گفت: پس از انجام عملیات بهسازی سطوح پروازی فرودگاه همدان، این فرودگاه شاهد نشست و برخاست پروازهای مسیر همدان - سوریه است.

وی افزود: با توجه به برنامه‌ریزی‌های به عمل آمده و مجوزهای صادر شده، از تاریخ 19 آذر ماه پرواز زیارتی همدان ـ دمشق برقرار می شود.

کیخایی با بیان اینکه با برقراری این پرواز مردم می توانند در کوتاه ترین زمان ممکن به زیارت بارگاه حرم زینب (س) و حرم حضرت رقیه (س) نائل شوند، خاطرنشان کرد: در صورت استقبال مردم، پرواز مسیر همدان سوریه دائمی می‌شود.

مدیر کل برنامه و بودجه شرکت فرودگاه ها ی کشور نیز در این بازدید، انجام چنین بازدیدهایی را موجب آشنایی بیشتر مدیران ستادی با مشکلات بخش های عملیاتی در برآورده کردن بهتر خواسته های فرودگاهی دانست.

اصغر نورالله زاده ضمن اشاره به تصویب ماده 32 ساخت برج و تکنیکال بلاک فرودگاه همدان ابراز امیدواری کرد که این پروژه تا سال 91 این پروژه آماده بهره برداری شود.

بررسی مشکلات اعتباری موجود در نگهداری سطوح پروازی، ایمنی زمینی، تأسیسات و برج مراقبت پرواز از جمله مواردی بود که در این بازدید مورد بررسی قرار گرفت.