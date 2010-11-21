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۳۰ آبان ۱۳۸۹، ۱۴:۲۳

اعلایی:

برجسته ترین ویژگی جامعه ولایی دانایی محوری است

برجسته ترین ویژگی جامعه ولایی دانایی محوری است

ایلام - خبرگزاری مهر: استاندار ایلام گفت: برجسته ترین ویژگی یک جامعه ولایی، دانایی محوری آن جامعه است.

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، مجتبی اعلایی ظهر یکشنبه در جمع مدیران مسئول انتشاراتی استان که به مناسبت هفته کتاب و کتابخوانی در محل دفتر وی برگزار شد، اظهار داشت: در کتابهای روایی ما به قدری به موضوع دانش، علم آموزی و دانایی اهمیت داده شده که در سایر مکاتب این همه ارزش گذاری در این حوزه ها دیده نمی شود.

وی افزود: ارزش علم آنقدر متعالی است که هر آنچه به این مقوله مرتبط باشد نیز ارزشمند است.

وی تصریح کرد: اگر در استان مجموعه ای تحت عنوان شهر اندیشه طراحی و ساخت شود مشکلات حوزه های مختلف فرهنگی از قبیل نشر، مطبوعات، کتاب، سالن های چند منظوره نمایش و محل نمایشگاه دائمی حل می شود و در واقع بسیاری از مشکلات اصحاب فرهنگی و هنر نیز مرتفع می شود.

استاندار ایلام با تأکید بر اینکه در این مجموعه باید محیطهای جاذبه دار نیز ایجاد شود، اضافه کرد: کارگروهی متشکل از ادارات مسکن و شهرسازی، فرهنگ و ارشاد اسلامی و شهرداری ایلام باید با بررسی کامل کلیه جوانب بدنبال ایجاد این شهرک فرهنگی باشند.

اعلایی گفت: با توجه به توسعه روزافزون تحصیلات عالیه باید دلایل منطقی عدم گرایش جوانان به کتاب خوانی بصورت ریشه ای مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد.

وی افزود: در حوزه نشر و انتشارات باید بگونه ای اقدام به خوراک فرهنگی کنیم که در آن نیازهای جامعه مورد دقت قرار گیرد.

کد مطلب 1195602

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