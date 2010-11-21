برجسته ترین ویژگی جامعه ولایی دانایی محوری است

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، مجتبی اعلایی ظهر یکشنبه در جمع مدیران مسئول انتشاراتی استان که به مناسبت هفته کتاب و کتابخوانی در محل دفتر وی برگزار شد، اظهار داشت: در کتابهای روایی ما به قدری به موضوع دانش، علم آموزی و دانایی اهمیت داده شده که در سایر مکاتب این همه ارزش گذاری در این حوزه ها دیده نمی شود .

وی افزود: ارزش علم آنقدر متعالی است که هر آنچه به این مقوله مرتبط باشد نیز ارزشمند است .

وی تصریح کرد: اگر در استان مجموعه ای تحت عنوان شهر اندیشه طراحی و ساخت شود مشکلات حوزه های مختلف فرهنگی از قبیل نشر، مطبوعات، کتاب، سالن های چند منظوره نمایش و محل نمایشگاه دائمی حل می شود و در واقع بسیاری از مشکلات اصحاب فرهنگی و هنر نیز مرتفع می شود.

استاندار ایلام با تأکید بر اینکه در این مجموعه باید محیطهای جاذبه دار نیز ایجاد شود، اضافه کرد: کارگروهی متشکل از ادارات مسکن و شهرسازی، فرهنگ و ارشاد اسلامی و شهرداری ایلام باید با بررسی کامل کلیه جوانب بدنبال ایجاد این شهرک فرهنگی باشند .

اعلایی گفت: با توجه به توسعه روزافزون تحصیلات عالیه باید دلایل منطقی عدم گرایش جوانان به کتاب خوانی بصورت ریشه ای مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد .