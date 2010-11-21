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۳۰ آبان ۱۳۸۹، ۱۴:۲۲

گزارش خبرنگار مهر از گوانگجو/

کاوه موسوی اولین مدال پرتاب چکش را بدست آورد/ یک نقره دیگر برای ایران

کاوه موسوی اولین مدال پرتاب چکش را بدست آورد/ یک نقره دیگر برای ایران

کاوه موسوی رکورد دار پرتاب چکش ایران با کسب مدال نقره اولین نشان این ماده را برای ایران در بازیهای آسیایی بدست آورد.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به گوانگجو، در ادامه اولین روز از رقابت های دوومیدانی بازیهای آسیایی کاوه موسوی در ماده پرتاب چکش مردان در مصاف با 12 ورزشکار از کشورهای ماکائو، کویت، ترکمنستان، ژاپن، کره جنوبی، فیلپین، تاجیسکتان و قطر به نشان نقره دست یافت.

قهرمان پرتاب چکش کشورمان در پرتاب اول ، چکش را به میزان 58 متر و 76 سانتی متر پرتاب کرد. در پرتاب دوم، چهارم و ششم خطا کرد. وی در پرتاب سوم رکورد 68 متر و 90 سانتیمتر را ثبت کرد و با این رکورد از رده ششم به رده دوم جدول صعود کرد.

کاوه موسوی در حالی صاحب نشان نقره این بازیها شد که دوومیدانی ایران تا به امروز در بخش بزرگسالان در رقابتهای قهرمانی آسیا و بازیهای آسیایی از این ماده صاحب هیچ مدالی نشده بود. در این رشته ورزشکاری از تاجیکستان با رکورد 76متر و 44 سانتیمتر مدال طلا گرفت. نماینده کره جنوبی هم با 68 متر و 72 سانتیمتر در رده سوم ایستاد.

شانزدهمین دوره بازیهای آسیایی از 21 آبان تا 6 آذرماه در گوانگجو چین برگزار می شود.

کد مطلب 1195605

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