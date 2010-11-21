کاظم دلخوش در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر، با اشاره به تصمیم دولت در شارژ سهمیه بنزین آذرماه گفت: با این روندی که دولت در پیش گرفت قیمت های حامل های انرژی آذرماه نیز افزایش نمی یابد.

وی گفت: من معتقدم برنامه دولت این است که اجرای هدفمند کردن یارانه ها را به پایان سال بکشاند و نرخی که برای افزایش قیمت حامل های انرژی اعلام می کند را به سال 90 نیز تسری دهد و ما در سال 90 شاهد افزایش قیمت مجدد نباشیم.

سخنگوی کمیسیون ویژه مجلس در پاسخ به این سئوال که آیا زمان برداشت از یارانه نقدی واریزی به حساب مردم نیز به تاخیر خواهد افتاد، گفت: فعلا چیزی مشخص نیست از تصمیم دولت بی خبریم اما طبق رویه معمول باید به این شیوه عمل شود که تا زمانی که قیمت حامل های انرژی افزایش نیافته اجازه برداشت از یارانه نقدی به مردم داده نشود.

وی گفت: اما این احتمال هم وجود دارد که دولت اجازه برداشت یارانه را بدهد زیرا دولت می گوید منبع این اعتبارات از محل دریافت مصرف خارج از اصلاح الگوی مصرف بوده است ، این چیزی است که دولتی ها می گویند ، البته شاید بخشی از این منابع را هم از بانک مرکزی استخراج کرده باشند، در هر دو صورت این یک بدهی دولت به خودش است که می تواند پس از افزایش قیمت حامل های انرژی این بدهی را جبران کند.

دلخوش گفت: پولی که به حساب مردم ریخته شد، صرفا برای اطمینان به مردم برای اجرای این قانون بود هنوز هم که برداشتی صورت نگرفته است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: آن طور که رئیس جمهور تاکید کرده است ، در دو سه هفته آینده دولت قیمت حامل های انرژی را افزایش می دهد.

وی گفت: در آن صورت هم مسلما ما بنزین دو قیمتی خواهیم داشت به این صورت که آنچه که با کارت در اختیار مردم قرار می گیرد با قیمت 300 تا 400 تومانی و قیمت آزاد را هم 500 تا 600 تعیین خواهند کرد.

دلخوش گفت: کمیسیون ویژه مجلس هیچ ورودی به بحث افزایش قیمت حامل های انرژی نداشته است و جلسات ما به محض افزایش قیمت حامل های انرژی برای نظارت بر اجرای هدفمند کردن یارانه ها تشکیل خواهد شد.