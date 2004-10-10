معصوميت به يغما رفته در دنياي كودكان؛ نگاهي به ساخت آثار انيميشن در هاليوود

با گذشت روزها وسالهاي جنگ زده وسياست آلود ، گونه سينمايي متولد شد كه نوزاد سپيد موي آن را هيچ شباهتي با دنياي معصوم كودكان نبود. دراين ميان انيميشن هايي كه به بهانه مخاطب كودك ونوجوان طراحي شدند فيلمهايي بودند كه حس جاه طلبي بزرگان را ارضا كرده وموجبات سرگرمي آنهارا فراهم مي كرد

دنياي خلق شده براي كودكان به حدي امن بود كه انيميشن هاي توليد شده درعرصه جهان ازدسترس بازي بزرگان و بازارهاي سياست زده به دورمي ماندند و آرزوهاي دست نيافتني كودكان را معنا مي كردند. ترسيم آنچه كه افسانه هاي دوست داشتني كودكان را تشكيل مي داد برروي پرده سينما ، ماوايي براي آرامش پيش ازخواب آنها دردنيايي بود كه سرتاسرآن را پريان زيبا روتشكيل مي دادند وجايي براي هيولاي بد قصه ها نبود. لطافت وظرافت موجود درآثاري چون " سفيد برفي وهفت كوتوله "،" سيندرلا "،" زيباي خفته " و" پينوكيو" به حدي تاثيرگذاربود كه اين آثار را به فيلمهاي محبوب مخاطبان تبديل كرد وبه گونه سينمايي انيميشن اعتباربخشيد. با گذشت روزها وسالهاي جنگ زده وسياست آلود ، گونه سينمايي متولد شد كه نوزاد سپيد موي آن راهيچ شباهتي با دنياي معصوم كودكان نبود. دراين ميان انيميشن هايي كه به بهانه مخاطب كودك ونوجوان طراحي شدند فيلمهايي بودند كه حس جاه طلبي بزرگان را ارضا كرده وموجبات سرگرمي آنهارا فراهم مي كرد.



به گزارش خبرگزاري " مهر" : زماني كه آكادمي اسكاراقدام به افزودن رشته بهترين اثرانيميشن به فهرست فيلمهاي موجود دربخش رقابتها كرد، ازهمان ابتدا اين موضوع مطرح شد كه اگرتوليد اين آثاردرسال به هشت فيلم نرسد ، اين رشته ازفهرست مذكورحذف خواهد شد. بي ترديد همين امرازجمله انگيزه هاي قوي بود كه به توليد آثارانيميشن سرعت بخشيد ومدت زمان چنداني نگذشت كه اين آثاربه پرفروش ترين فيلمهاي سال تبديل شدند.



اززماني كه " شرك "، غول سبزرنگ سينما دررقابتي تنگاتنگ با " اتحاديه هيولاها " تنديس اسكاربهترين انيميشن سال را درسال 2001 ازآن خود كرد ، استوديوهاي فيلمسازي تلاش براي ساخت فيلمهاي برتروكسب موفقيت بيشتردرمراسم مذكور را آغازكردند . البته اين تلاش تنها به منظوركسب يك تنديس طلايي كه زينت بخش كتابخانه هاي تهيه كننده هاست صورت نگرفت بلكه عامل اصلي، جذب مخاطبان بيشتربه سالنهاي سينما وفروش بليت درگيشه بود، مخاطباني كه نه تنها دربرگيرنده گروه سني كودك بلكه دربرگيرنده والدين آنها نيزبودند.

انيميشن " شرك " دركمال ناباوري كارشناسان سينما با كسب 440 ميليون دلاردرگيشه فروش به پرفروش ترين فيلم سال تبديل شد وعنوان سومين اثرپرفروش تاريخ سينما رانيزازآن خود كرد. دراين ميان توليد كننده هاي اين اثرسرمست ازموفقيت گيشه فراموش كردند كه دراين آشفته بازارچه جايگاهي را به مخاطب خود اختصاص داده واورا درچه رده سني طبقه بندي كرده اند.

منتقدان سينما كه درگروه سني بزرگسال جاي مي گرفتند وكمتردغدغه كودكان وسينماي آنها را داشتند همگي ازساخت فيلمي ابرازمسرت كردند كه تمامي كليشه هاي موجود دردنياي كودكان را زيرپا گذاشت وغولي زشت هيبت را به مقام قهرمان شماره يك فيلم ارتقا داد. دراين بين حتي پنداره اي كه در ذهن كودك درمورد قهرمانهاي گذشته چون سيندرلا، زيباي خفته ، رابين هود وپينوكيو نقش بسته بود نيزمورد تعدي قرارگرفت وكودك با اثر انيميشني مواجه شد كه بيش ازپيش مدرن مي نمود و درنمايش دادن آنچه كه دردنياي كودكانه قبيح مي نمود ازهيچ كوششي فروگذارنمي كرد. شخصيتهاي رويايي كه هركدام وامدارزيباترين خاطرات دوران كودكي بودند درانيميشن " شرك" به سخره گرفته شدند وتنها يادي مه آلود ازآن به يادگارماند.



انتخاب هنرپيشگان نامي و پرداخت دستمزدهاي ميليون دلاري به آنها براي صحبت كردن به جاي شخصيتهاي محوري آثارانيميشن، بيش ازپيش نمايانگرعطش تهيه كننده ها براي راضي نگهداشتن مخاطب بزرگسال بود. مخاطب بزرگسالي كه " مايك مايرز"، " كامرون دياز" و" ادي مورفي " را در فيلمهاي سينمايي ديده بود بيشتربا صداي آنها انس گرفته و با تكيه براين امرمي توانست آنها را درهيبت غول سبزرنگ ، پرنسس نامتعارف والاغ حراف بپذيرد.





اگرزماني طراحي دستي انيميشن باعث مي شد كه كودك تنها پنداره اي ازيك ديو وهيولا را درذهن مجسم كند حالا طراحان چيره دست ساعتهاي طولاني را صرف طراحي هيولاها وببرهايي مي كنند كه بسيارواقعي مي نمايند وهراس را به تمام معناي كلمه درقلب كودكان حكمفرما مي كنند

شالوده شكني كه درانيميشنهاي مدرن صورت گرفت جدا ازترسيم واقع گرايانه شخصيتهاي داستاني ، پيامد ديگري را نيزدربرداشت. اگرزماني طراحي دستي انيميشن باعث مي شد كه كودك تنها پنداره اي ازيك ديو وهيولا را درذهن مجسم كند حالا طراحان چيره دست ساعتهاي طولاني را صرف طراحي هيولاها وببرهايي مي كنند كه بسيارواقعي مي نمايند وهراس را به تمام معناي كلمه درقلب كودكان حكمفرما مي كنند. انيميشن " اتحاديه هيولاها " بي ترديد درزمره آثاري جاي داشت كه كابوس شبانه كودكان را واقعيت بخشيد. شخصيتهاي واپسين اثر" پيتر داكتر" و" ديويد سيلورمن " هيولاهاي بي شاخ ودمي هستند كه درون كمد اتاق خواب كودكان پنهان شده وشب هنگام آنها را مي ترسانند. دراين بين هيچ اهميتي ندارد كه مخاطب بزرگسال تا چه ميزان توانست با اين اثرارتباط برقراركرده وبه كابوسهاي دوران كودكي اش بخندد، آنچه كه اهميت دارد اين است كه مشاهده فيلمهايي ازاين دست چه تاثيراتي را برخميرمايه روحيه كودكان برجاي مي گذارد.



تلاش استوديوهاي فيلمسازي براي پركردن سالنهاي سينما ، سينماي آنها را به سمتي رهنمون شد كه حاصل آن را مي توان درساخت انيميشن " شرك دو " به نظاره نشست. كوشش كارگردانهايي چون " اندروآدامسون" و" كلي آزبري " براي تكرارموفقيت فيلم " شرك " منجربه ساخت اثري شد كه بي ترديد فيلمي براي بزرگان است كه درقالب انيميشن ارائه شده است.



" شرك دو" امسال يكي ازشانسهاي برتركسب تنديس اسكاربهترين اثرانيميشن سال است اما آنچه كه اين اثررا از نظرمخاطبان جذاب ساخته، نمايش نماهايي است كه به تقليد ازفيلمهاي سينمايي "ماموريت غيرممكن " و" ارباب حلقه ها " بازسازي شده اند. سوالي كه دراين ميان مطرح مي شود اين است كه كودكي كه اجازه تماشاي فيملهاي حماسي وماجراجويانه را ندارد چگونه مي تواند چنين عناصري را درفيلم تشخيص داده وازآن لذت ببرد.





در دنيايي كه ديگر آبي آسمان آن را گنجايشي براي پروازكبوترها نيست نمي توان به پروازخيال كودكان انديشيد ، چرا كه كمترمي توان هنرمندي را يافت كه كودك درون خود را به رسميت شناخته ومحصولات سينمايي را توليد كند كه دروهله نخست پاسخگوي معصوميت هاي دوران كودكي وي باشد

ازسوي ديگر انيميشن "شرك دو" از جايي آغازمي شود كه شرك و پرنسس فيونا به ماه عسل مي روند و پس ازمدتي شرك ناگزيراست كه با خانواده همسرش ملاقات كند. طراحان اين اثرانيميشن درابتداي فيلم اقدام به نمايش نماهايي ازماه عسل اين دومي كنند كه گنجاندن آن دريك اثر با هدف جذب مخاطب كودك ونوجوان به هيچ وجه مناسب نمي نمايد. در دنيايي كه ديگر آبي آسمان آن را گنجايشي براي پروازكبوترها نيست نمي توان به پروازخيال كودكان انديشيد ، چرا كه كمترمي توان هنرمندي را يافت كه كودك درون خود را به رسميت شناخته ومحصولات سينمايي را توليد كند كه دروهله نخست پاسخگوي معصوميت هاي دوران كودكي وي باشد.



