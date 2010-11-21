آمار مرگ و میر مادران در کشور باید صفر شود

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر مرضیه وحید دستجردی افزود: حضور استادان دانشگاهها و متخصصان در مناطق محروم کشور نویدبخش کارهای بزرگ و نوین است.

وی ادامه داد: طی بازدیدی که از زاهدان داشتم مشاهده کردم در یک بخش جدید جراحی قلب باز که تازه راه‌اندازی شده بود یک استاد متخصص از تهران با حضور خود در آنجا زمینه تحول و انجام کارهای خوب و بزرگی را به وجود آورده بود که این اقدام تحسین‌برانگیز باید مورد الگوبرداری سایر دانشگاههای علوم پزشکی در مناطق محروم و دورافتاده قرار گیرد.

وزیر بهداشت با اشاره به کاهش مرگ و میر مادران و نوزادان در سالهای اخیر بر اساس برنامه ‌ریزیهای صورت گرفته، اظهار داشت: در برخی کشورها مرگ و میر مادران به 7 در 100 هزار نفر رسیده که این درصد از کاهش هرچند به دلیل جمعیت کمتر آنها نسبت به ایران چندان بالا نیست ولی به هرحال باید الگوی کشور ما قرار گیرد و به جایی برسیم که حتی یک مرگ مادر هم هنگام زایمان نداشته باشیم.