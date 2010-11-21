  1. استانها
۳۰ آبان ۱۳۸۹، ۱۵:۳۱

فعالان فرهنگ بومی مازندران تجلیل می شوند

ساری - خبرگزاری مهر: به مناسبت دهه ولایت و سالروز روز مازندران، فعالان فرهنگ بومی مازندران تجلیل می شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عباس علی ابراهیمی ظهر یکشنبه در جلسه ستاد برگزاری روز مازندران افزود: در آستانه فرا رسیدن عید سعید غدیرخم و با توجه به پشت سرگذاشتن 14 آبان به نام (روز مازندران) جشن بزرگ مازندران دیار علویان در مجتمع فرهنگی هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران برگزار می شود.

وی خاطرنشان کرد: در این مراسم از فعالان فرهنگ بومی استان تجلیل خواهد شد و هنرمندان برجسته بومی به هنرنمایی خواهند پرداخت.
 
ابراهیمی با بیان اینکه عموم خانواده های علاقمند می توانند در این جشن شرکت کنند، گفت: در این روز از تندیس روز مازندران رونمایی خواهد شد و از تمامی میهمانان با غذاهای محلی پذیرایی خواهد شد.
 
وی از امیری خوانی، اجرای آیین های سنتی، غدیرخوانی، بازی های محلی به عنوان دیگر برنامه های این جشن یاد کرد و افزود: ارزش و میراث گرانبهای شیعی در طبرستان از داشته ها و ذخایر بی نظیر جهان اسلام است و ما باید در حفظ این دستاورد عظیم بیش از پیش بکوشیم.
