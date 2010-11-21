"سالارکیا" سرپرست کمیته امداد استان البرز شد

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، طی حکمی از سوی حسین انواری، سرپرست کمیته امداد امام خمینی (ره)، علی سالارکیا به سمت سرپرست اداره کل امداد استان البرز منصوب شد.

همچنین به دنبال این امر از زحمات سی و یک ساله حسینعلی عروجی، مدیرکل سابق کمیته امداد استان با اهدای لوح تقدیر و تابلو فرش نفیسی تقدیر به عمل آمد.

ذوالفقاری، معاون حمایت و سلامت کمیته امداد امام خمینی (ره) به همراه مدیرکل دفتر سرپرستی ومدیرکل دفتر نظارت و بازرسی نهاد کمیته امداد در مراسم انتصاب سرپرست جدید امداد استان البرز حضور داشت.

خدمت صادقانه عروجی غیرقابل انکار است

ذوالفقاری در این مراسم گفت: خدمت صادقانه حسینعلی عروجی(مدیرکل قبلی کمیته امداد استان البرز) در ایجاد تحولات چشمگیر در عرصه خدمت به محرومان در این استان ستودنی و غیر قابل انکار است که باید به این امر توجه ویژه ای داشته باشیم.

وی ادامه داد: امیدواریم که سرپرست جدید با تاسی از همین مسیر متعالی که مدیر قبلی دنبال کرده، بتواند با اقدامات خود منشا خیر و برکت برای محرومان این استان جدید التاسیس باشد.

زیرساخت برای ارائه خدمت بهتر به محرومان استان فراهم است

همچنین حسینعلی عروجی نیز طی سخنانی ضمن ارائه گزارش از اقدامات مدیریتی خود گفت: زیرساختهای لازم برای حرکتی پرشتاب به سمت ارائه خدمت بهتر به محرومان استان فراهم شده است.

وی یادآور شد: کادر مدیریتی امروز استان متشکل از بهترین امدادگران مشغول فعالیت است و امیدوارم همچون گذشته این مجموعه پویا و زنده باشد.