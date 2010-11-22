هنر جدید هم هست

امیر عبدالحسینی، دبیر هنری سومین جشنواره هنرهای تجسمی فجر در مورد جزئیات این رویداد به خبرنگار مهر گفت: امسال دو رشته هنر جدید و خیالی‌نگاران به رشته‌های جشنواره اضافه شده‌اند که در رشته هنرهای جدید شاخه‌هایی مانند ویدئوآرت، مینی‌مال آرت، چیدمان، هنر مفهومی و...به نمایش گذاشته می‌شود.

وی ادامه داد: این بخش با دعوت و سفارش به برخی از هنرمندانی که در این زمینه فعالیت می‌کنند، صورت می‌گیرد. ضمن آنکه هدف ما در بخش خیالی‌نگاران ایجاد یک برنامه پژوهشی و علمی است. به همین منظور مقالات مطرح شده در همایش خیالی‌نگاران را که در موزه هنرهای معاصر برگزار شده بود، همزمان با جشنواره به چاپ می‌رسانیم.

عبدالحسینی همچنین از آغاز ثبت‌نام علاقه‌مندان برای حضور در جشنواره خبر داد: کسانی که تمایل دارند در این دوره جشنواره حضور داشته باشند، می‌توانند از امروز ( اول آذر) به مدت یک ماه و تنها به صورت اینترنتی آثار خود را به دبیرخانه ارسال کنند.

سومین جشنواره بین المللی هنرهای تجسمی فجر در رشته‌های نقاشی، پوستر، عکاسی، سفال و سرامیک، نگارگری، خوشنویسی و کاریکاتور، هنر خیالی نگاری و هنرجدید، همایش علمی و نشست‌های تخصصی 12 بهمن تا 12 اسفند امسال برگزار می‌شود و مهلت ارسال تصاویر آثار تا پایان آذر است.

