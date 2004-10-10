از سعيدي كيا به عنوان گزينه اول براي تصدي وزارت راه نام برده مي شود

به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري"مهر"، براساس آخرين خبرها از وزارت راه و مجلس، تنها گزينه اي كه براي تصدي وزارت راه و ترابري از آن نام برده مي شود كه مورد قبول بسياري از نمايندگان مجلس و همچنين مقامات دولتي مي باشد، محمد سعيدي كيا است.

محمد سعيدي كيا دو دوره وزير راه و ترابري از سال 64 تا 72 ، رئيس فعلي بنياد مسكن انقلاب اسلامي و مجري بازسازي شهر بم به حكم رئيس جمهور، وزيرسابق جهاد كشاورزي بوده و داراي مدرك فوق ليسانس راه وساختمان است.

درهمين حال يكي از معاونان وقت احمد خرم وزير سابق راه و ترابري كه از آن به عنوان يكي ازگزينه هاي احتمالي براي تصدي وزارت راه نيز نام برده مي شود، به خبرنگار"مهر" گفت: درشرايط فعلي بهترين فرد براي جانشيني خرم به دور از مسايل حزبي و جناحي، محمد سعيدي كيا است.

وي كه نخواست نامش ذكر شود، درعين حال تاكيد كرد: وقتي نظام اسلامي است، انتظار اين است، كسي كه وزير مي شود بايد از نظر ارزش هاي اسلامي الگو و نمونه باشد نه فقط از نظر گفتار.

به گفته وي، رعايت يكسري نكات ريز اسلامي دريك سازمان موجب موفقيت مدير در آن سطح مي شود.

اين معاون سابق خرم وزير سابق راه و ترابري با اشاره به اين كه اين وزارت خانه يك مجموعه بزرگ ، با نيروي انساني بسيار زيادي است، تصريح كرد: بزرگترين سرمايه هر دستگاهي كه به عنوان مغز افزار ازآن ياد مي كنند، نيروي انساني آن است و بايد توجه ويژه اي به اين نيرو كرد.

وي توضيح داد: هررفتار و برخوردي با نيروي انساني مي تواند موجب افزايش يا كاهش بهره وري شود، بنابراين بايد به نيروي انساني داخل وزارت راه و ترابري توجه ويژه اي شود.

باتوجه به اين كه وزارت راه مجموعه اي تخصصي است و دامنه وسيعي از فعاليت هاي تخصصي ( حمل و نقل هوايي، ريلي و زميني) را شامل مي شود بايد به نظرات مجموعه افراد داخل وزارتخانه توجه كرد تا آرامش در آنجا حكمفرما باشد.

به گفته وي، وزارت راه بايد به دور از مسايل سياسي و با فرمول هاي مديريت علمي اداره كرد.

وي با بيان اين مطلب كه اين مجموعه لازم نيست خيلي سياسي باشد ، تاكيد كرد: از جهت انتصابات و ديگر مسايل بايد طوري تصميم گرفت كه وزارتخانه كمتر دچار تنش شود. به عبارت ديگر با رفتن يك گروه و آمدن گروه ديگر كل مجموعه متشنج نشود.

وي با بيان اين كه الان يك نسبت قابل توجه اي از پيمانكاران داخلي با وزارت راه همكاري دارند، گفت: اينها پس ازسال 1357 سالهاي تجديد سازمان شدند و قابلتهاي خوبي هم پيدا كردند. حتي قدم هاي بسيار خوبي درجهت خود كفايي در بخش برداشته شده است و البته بايد با تكنولوزي روز پيش برويم.

وي ادامه داد: بايد كاري كنيم از اين پتانسيل عظيم كشور در بخش هاي مختلف وزارت راه در جهت خود كفايي ايجاد شده حمايت شود تا آنها به مرور بتواند كاملتر شوند. به عبارتي اگر باورم كنيم كه خودمان مي توانيم كار كنيم آثار آن خيلي فراوان خواهد بود و حتي درعمل اين را هم مشاهده كرده ايم.

